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Указы о назначении членов правительства Молдовы вместо Додона подпишет спикер парламента

02.01.2018 21:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подпишет вместо президента Игоря Додона указы о назначении новых членов правительства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба спикера, комментируя решение Конституционного суда (КС) о частичной и временной приостановке полномочий главы государства.


Андриан Конду. Фото: Reuters

«Конституционный суд как гарант конституции разрешил институциональную блокаду, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», — привела пресс-служба слова Канду. Она не уточнила, когда это произойдет.

При этом Додон считает решение КС незаконным. «Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее сожаление падение для государства, претендующего на роль демократического», — отметил Додон и подчеркнул, что не уступит и не назначит «скомпрометировавших себя министров».

В конце прошлого года сформировавшая правительство Демократическая партия (ДП) объявила о назначении пяти новых министров и двух вице-премьеров. Додон утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию «сомнительной репутацией» некоторых кандидатур. В связи с этим группа депутатов от демократов обратилась в КС. Своим решением судьи разрешили временно взять на себя полномочия президента для утверждения новых членов кабинета премьеру или спикеру парламента.

 
 
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"В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", - привела...

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