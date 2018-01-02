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Указы о назначении членов правительства Молдовы вместо Додона подпишет спикер парламента
02.01.2018 21:41 — Новости Мира | Tut.by
Председатель парламента Молдовы Андриан Канду подпишет вместо президента Игоря Додона указы о назначении новых членов правительства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба спикера, комментируя решение Конституционного суда (КС) о частичной и временной приостановке полномочий главы государства.
«Конституционный суд как гарант конституции разрешил институциональную блокаду, которую устроил президент Игорь Додон своим решением игнорировать положения основного закона. В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге», — привела пресс-служба слова Канду. Она не уточнила, когда это произойдет.
При этом Додон
В конце прошлого года сформировавшая правительство Демократическая партия (ДП) объявила о назначении пяти новых министров и двух вице-премьеров. Додон утвердил отставки, а новые назначения одобрять отказался, объяснив свою позицию «сомнительной репутацией» некоторых кандидатур. В связи с этим группа депутатов от демократов обратилась в КС. Своим решением судьи разрешили временно взять на себя полномочия президента для утверждения новых членов кабинета премьеру или спикеру парламента.
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"В качестве временно исполняющего обязанности президента я подпишу указы о назначении новых министров и проведу церемонию их приведения к присяге", - привела...
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