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США созовут специальные заседания СБ и СПЧ ООН из-за событий в Иране
02.01.2018 22:53 — Новости Мира | Tut.by
США созовут специальные заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает
«Мы не должны молчать», — сказала она, добавив, что народ Ирана во всеуслышание объявил о свободе.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсетей на фоне протестов в стране.
В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Жертвами беспорядков
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Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсетей на фоне протестов в стране.
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