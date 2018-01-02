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США созовут специальные заседания СБ и СПЧ ООН из-за событий в Иране

02.01.2018 22:53 — Новости Мира | Tut.by  
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США созовут специальные заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке и Совета ООН по правам человека в Женеве в связи с событиями в Иране, заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает РИА «Новости».


Фото: Reuters

«Мы не должны молчать», — сказала она, добавив, что народ Ирана во всеуслышание объявил о свободе.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсетей на фоне протестов в стране.

В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Жертвами беспорядков стали не менее 20 человек.

 
 
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Ранее администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана отменить блокировку соцсетей на фоне протестов в стране.

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