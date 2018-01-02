Трамп - Ким Чен Ыну: Моя ядерная кнопка намного больше и мощнее

«Ядерная кнопка», находящаяся в распоряжении президента США, больше и мощнее, чем кнопка Ким Чен Ына, а кроме того, она работает, заявил Дональд Трамп. Он попросил донести эту информацию до лидера Северной Кореи.



Фото: Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него тоже есть «ядерная кнопка», однако, в отличие от кнопки Ким Чен Ына, она намного больше и мощнее, а кроме того, кнопка американского президента работает. Об этом Трамп написал в своем Twitter .



«Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что «ядерная кнопка находится на его рабочем столе все времена». Пожалуйста, кто-нибудь из его истощенной и заморенной голодом страны, расскажите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!», — написал Трамп.



Примечательно, что на этот раз Трамп не стал придумывать клички, а назвал лидера Северной Кореи по имени.



О «ядерной кнопке», которая находится на его рабочем столе, лидер КНДР заявил в новогоднем обращении к нации, которое транслировало государственное телевидение. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — заявил тогда Ким Чен Ын. По его словам, если Пхеньян решит нанести ядерный удар, «вся территория США окажется в зоне поражения». Он также сказал, что КНДР завершила создание национальных ядерных сил.



В этом же выступлении Ким Чен Ын сделал и ряд неожиданных заявлений. Он сказал, что его страна готова отправить свою делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. Кроме того, Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к диалогу с Сеулом. Он призвал снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу, при этом он добавил, что усилия должны прилагать обе стороны: и Юг, и Север.



Первая реакция Трампа была сдержанной, он сказал коротко: «Посмотрим».



2 января на первой в новом году пресс-конференции постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон не примет всерьез никакие переговоры до тех пор, пока Пхеньян не откажется от ядерного оружия. «Мы рассматриваем этот режим как безрассудный», — сказала Хейли.



Представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США не верят в искренность намерений Ким Чен Ына. «Наша политика остается прежней. Если Республика Корея и КНДР хотят поговорить, это отлично, но мы не обязательно будем верить в то, что Ким Чен Ын на переговорах будет искренен», — сказала Науэрт.