Власти Ирана заявили о поимке возглавлявшего протесты гражданина ЕС

Хамидреза Абулхассан, руководитель департамента юстиции в округе Боруджерд на западе Ирана заявил, что в ходе антиправительственных демонстраций сотрудникам полиции удалось задержать жителя одной из стран Евросоюза, который участвовал в беспорядках, сообщает агентство Reuters .



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«Этот человек был подготовлен европейскими спецслужбами и возглавлял бунтовщиков», — заявил Абулхассан.

Он не уточнил, гражданином какой именно страны Евросоюза является арестованный.

Ранее представители иранских властей сообщали о том, что за беспорядками в стране стоят представители иностранных государств. Так глава МВД страны Хуссейн Аштари в интервью агентству Tansim заявил , что «враги Ирана, возглавляемые США, используют ситуацию в стране для того, чтобы возложить вину на происходящее на правительство Исламской республики».

Аштари предупредил граждан страны, чтобы «они не поддавались на западные сценарии».

По официальным данным, в ходе беспорядков в Иране погибли более 20 человек. При этом в Тегеране указывают, что речь идет в том числе о сотрудниках правопорядка.

Массовые акции протеста в Иране, которые в некоторых местах переросли в беспорядки, начались в четверг, 28 декабря. Вышедшие на улицы люди выражали недовольство резким ростом цен, особенно на продукты питания, ростом безработицы и засильем коррупции. Первые демонстранты вышли на улицы второго по величине города страны Мешхеда, выступления быстро распространились на другие города, включая Тегеран. Причем лозунги протестующих были не только экономическими, но и политическими, в том числе антиклерикальными. На некоторых акциях протестующие требовали не только ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого называли при этом «диктатором», но и смены государственного строя.

Некоторые демонстранты требовали возвращения в страну наследника шаха, свергнутого во время революции 1979 года.

В Белом доме происходящее в Иране назвали «народным восстанием». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предложила американцам поделиться своим опытом разгона протестных акций, напомнив про события в Фергюсоне в 2014 году.