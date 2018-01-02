ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Ирана заявили о поимке возглавлявшего протесты гражданина ЕС

03.01.2018 17:50 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хамидреза Абулхассан, руководитель департамента юстиции в округе Боруджерд на западе Ирана заявил, что в ходе антиправительственных демонстраций сотрудникам полиции удалось задержать жителя одной из стран Евросоюза, который участвовал в беспорядках, сообщает агентство Reuters.


Фото: Reuters

«Этот человек был подготовлен европейскими спецслужбами и возглавлял бунтовщиков», — заявил Абулхассан.

Он не уточнил, гражданином какой именно страны Евросоюза является арестованный.

Ранее представители иранских властей сообщали о том, что за беспорядками в стране стоят представители иностранных государств. Так глава МВД страны Хуссейн Аштари в интервью агентству Tansim заявил, что «враги Ирана, возглавляемые США, используют ситуацию в стране для того, чтобы возложить вину на происходящее на правительство Исламской республики».

Аштари предупредил граждан страны, чтобы «они не поддавались на западные сценарии».

По официальным данным, в ходе беспорядков в Иране погибли более 20 человек. При этом в Тегеране указывают, что речь идет в том числе о сотрудниках правопорядка.

Массовые акции протеста в Иране, которые в некоторых местах переросли в беспорядки, начались в четверг, 28 декабря. Вышедшие на улицы люди выражали недовольство резким ростом цен, особенно на продукты питания, ростом безработицы и засильем коррупции. Первые демонстранты вышли на улицы второго по величине города страны Мешхеда, выступления быстро распространились на другие города, включая Тегеран. Причем лозунги протестующих были не только экономическими, но и политическими, в том числе антиклерикальными. На некоторых акциях протестующие требовали не только ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого называли при этом «диктатором», но и смены государственного строя.

Некоторые демонстранты требовали возвращения в страну наследника шаха, свергнутого во время революции 1979 года.

В Белом доме происходящее в Иране назвали «народным восстанием». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь предложила американцам поделиться своим опытом разгона протестных акций, напомнив про события в Фергюсоне в 2014 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Ирана заявили, что задержали гражданина одной из стран ЕС, который был связан с иностранными спецслужбами и возглавлял бунтовщиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Это важнее анонимности преступников". В Польше создана онлайн-база педофилов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика