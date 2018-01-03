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Фотограф Обамы опубликовал снимок "ядерной кнопки" на столе президента США
03.01.2018 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Фотограф 44-го президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram два снимка — «ядерного чемоданчика» и "ядерной кнопки" на столе главы Белого дома. Посты появились после заявления 45-го американского президента Дональда Трампа о том, что красная кнопка на его столе больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.
На первой фотографии изображен «ядерный чемоданчик», который несет сотрудник Белого дома, поднимаясь по трампу на борт номер один.
На втором снимке — красная кнопка на столе президента США. Возле кнопки табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».
«К счастью, красная кнопка на столе нужна для вызова помощника, а не для начала войны», — подписана фотография Соуза.
Сегодня Дональд Трамп попросил
В прошлом году СМИ сообщали, что Трамп использует красную кнопку на своем столе для заказа
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Как выглядит красная кнопка на столе президента США.
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