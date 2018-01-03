Фотограф 44-го президента США Барака Обамы Пит Соуза опубликовал в Instagram два снимка — «ядерного чемоданчика» и "ядерной кнопки" на столе главы Белого дома. Посты появились после заявления 45-го американского президента Дональда Трампа о том, что красная кнопка на его столе больше, чем у лидера КНДР Ким Чен Ына.

На первой фотографии изображен «ядерный чемоданчик», который несет сотрудник Белого дома, поднимаясь по трампу на борт номер один.

A post shared by Pete Souza (@petesouza) on Jan 2, 2018 at 7:56pm PST

На втором снимке — красная кнопка на столе президента США. Возле кнопки табличка с надписью «Тяжелые решения даются с трудом».

A post shared by Pete Souza (@petesouza) on Jan 2, 2018 at 8:07pm PST

«К счастью, красная кнопка на столе нужна для вызова помощника, а не для начала войны», — подписана фотография Соуза.

Сегодня Дональд Трамп попросил донести до Ким Чен Ына, что находящаяся в распоряжении президента США «ядерная кнопка» больше и мощнее, чем кнопка КНДР. Сообщение главы Белого дома стало ответом на заявление лидера КНДР в новогоднем обращении о «ядерной кнопке», которая находится на его рабочем столе".

В прошлом году СМИ сообщали, что Трамп использует красную кнопку на своем столе для заказа Coca-Cola , а его предшественник Барак Обама — для заказа чая .