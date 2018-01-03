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Свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти 700 млн долларов

03.01.2018 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Предстоящая свадьба ныне пятого в очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл должна будет принести экономике Соединенного Королевства не менее £500 млн ($ 680 млн). Такую предварительную оценку привела в интервью агентству Reuters консалтинговая компания Brand Finance.


Фото: Reuters

Ее эксперты ожидают, что для того, чтобы воочию лицезреть намеченную на май свадьбу Гарри, в Великобританию, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, дополнительно прибудут не менее 350 тыс. туристов. Такое же увеличение туристического потока наблюдалось во время бракосочетания его старшего брата принца Уильяма, который в апреле 2011 года женился на своей многолетней подруге Кейт Миддлтон, ныне герцогине Кембриджской Кэтрин.

Глава Brand Finance Дэвид Хэй полагает, что примерно £200 млн ($ 272 млн) поступят от туризма, пользования транспортными услугами и от бронирования отелей. £150 млн ($ 204 млн) будет потрачено на расходы по организации приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и £50 млн ($ 68 млн) — на приобретение выпущенной к свадьбе памятной сувенирной продукции, включая футболки и шапки. И, наконец, еще £100 млн ($ 136 млн) Великобритания заработает на бесплатной рекламе своих возможностей по всему миру в связи с этой свадьбой.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которую королевская семья считает своей домашней церковью.

 
 
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Глава консалтинговой компании Brand Finance Дэвид Хэй полагает, что примерно $272 млн поступят от туризма, пользования транспортными услугами и от бронирования отелей.

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