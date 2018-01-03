Глава МИД Германии высказался за введение вооруженной миссии ООН на всю территорию Донбасса

Миссия ООН должна быть введена на всю территорию востока Украины, где происходит вооруженный конфликт, а не только на линию соприкосновения с целью охраны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом в среду заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль в Киеве на совместном брифинге с украинским коллегой Павлом Климкиным.



Зигмар Габриэль и Павел Климкин. Фото: Reuters

«Необходимо, чтобы была вооруженная и мощная миссия ООН, которая была бы на всей территории [Донбасса], а не только охранять малочисленную группу представителей миссии ОБСЕ и быть только на линии соприкосновения как новой границе Украины», — отметил глава внешнеполитического ведомства Германии.

Он добавил, что ФРГ будет продвигать в Совете Безопасности ООН именно эту идею. «Мы будем пытаться с нашими французскими коллегами и всеми, кто входит в Совбез ООН, внедрить настоящую миротворческую миссию ООН на Донбассе», — подчеркнул Габриэль.

Обязательными условиями для возможности ввести такую миссию ООН на Донбассе, по его словам, являются «продолжительное перемирие и отвод тяжелого вооружения».

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил, что Москва не против того, чтобы поставить Донбасс под международный контроль, но об этом Киев должен напрямую договариваться с самопровозглашенными Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). Он напомнил, что ранее Россия внесла на рассмотрение Совбеза проект резолюции о размещении на Донбассе сил ООН, которые будут заниматься защитой наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.