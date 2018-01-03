Белый дом: американцам надо переживать за психическое состояние Ким Чен Ына, а не Трампа

Граждане США должны переживать за психическое состояние лидера КНДР Ким Чен Ына, но никак не президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.



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«Людям этой страны следует беспокоиться за психическое состояние лидера Северной Кореи. Он многократно выдвигал угрозы, тестируя ракеты множество раз за последние годы. Наш президент не струсит, не будет слабым и будет делать то, что обещал: защищать американцев», — ответила она на просьбу журналиста прокомментировать заявление Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. Репортер спросил, «стоит ли американцам беспокоиться за психическое состояние президента» США, так легко рассуждающего о ядерном оружии.

Ранее Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о том, что у него на столе постоянно находится ядерная кнопка, предложил северокорейскому народу проинформировать своего руководителя о том, что у главы американского государства также есть такая кнопка, но она «больше и она работает».

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