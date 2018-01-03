СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме

В последний день 2017 года боевики в Сирии обстреляли российскую авиабазу в Хмеймиме из минометов, Москва потеряла четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, транспортный самолет Ан-72, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух военно-дипломатических источников. Собеседники газеты добавили, что более десяти военнослужащих могли получить ранения.



Российский самолет Су-24 на авиабазе "Хмеймим" в Сирии отправляется на боевой вылет. 3 октября 2015 года. Фото: Минобороны России

Издание называет это «одним из самых серьезных происшествий» за все время российской операции в Сирии. Источники «Коммерсанта» не уточнили, боевики какой именно террористической организации напали на базу.

Газета также пишет, что Министерство обороны не комментировало произошедшее, а сообщило только о крушении вертолета Ми-24. В ведомстве заявили, что во время перелета 31 декабря с Хмеймима в другой район Сирии разбился вертолет Ми-24, погибли два пилота, а находившийся на борту бортмеханик получил травмы, его позднее эвакуировали.

Причиной произошедшего военные назвали техническую неисправность, в Минобороны подчеркнули, что вертолет не обстреливали.

До этого, 27 декабря, российское агентство «Интерфакс» и арабское AMN сообщили о том, что на российскую авиабазу в Сирии была совершена ракетная атака. Установленные на Хмеймиме средства ПВО, сообщалось тогда, смогли сбить две ракеты, третья до авиабазы не долетела. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала произошедшее «провокацией террористов» и рассказал об озабоченности Москвы тем, что у боевиков появляются «новые вооружения».

Президент Владимир Путин 11 декабря посетил Хмеймим, где отдал приказ вывести часть российской группировки. Министр обороны Сергей Шойгу 22 декабря отчитался об исполнении этого приказал.