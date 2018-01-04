В Киеве рассказали о планах подорвать российский газопровод

Киев в 2014—2015 годах планировал подорвать российский газопровод, идущий в Европу через территорию Украины, рассказали в правительстве страны. Эта газовая магистраль — сдерживающий фактор полномасштабной войны, добавили там.



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Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в эфире телеканала ZIK заявил , что в 2014—2015 годах украинские власти планировали подорвать российский газопровод, который проходит через всю территорию страны в Европу.

«Вот смотрите — 2014−2015 годы. Вы думаете, не было планов подорвать газопроводную систему с нашей стороны? <…> Я вам про государственные планы рассказываю», — отметил он.

По его словам, одной из причин того, почему в Украине нет широкомасштабной войны, является то, что по ее территории проходит этот газопровод. «И поэтому ограничение поставок есть один из тех вариантов, почему мы сегодня воюем как воюем», — заключил он.

Грымчак подчеркнул, что Россия сейчас всячески пытается проложить новые газопроводы в обход Украины. Но, по его мнению, они не будут успешными и выгодными. Так, строящийся «Турецкий поток», заверил замминистра, не заработает.

Украина перестала закупать российский газ в ноябре 2015 года.​ Киев закачал в свои хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Вместе с тем за первое полугодие 2017 года транзит российского газа через территорию Украины в страны ЕС увеличился на 21% и составил 45,7 млрд куб. м.