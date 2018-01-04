Постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций Голямали Хошру направил в ООН официальную жалобу, обвинив США во вмешательстве в дела Исламской Республики и подстрекательстве к насилию. Текст обращения приводит агентство Tasnim .



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«В последние дни американская администрация во главе с президентом США нелепым образом усилила свое вмешательство во внутренние дела Ирана под предлогом оказания поддержки единичным протестам», — говорится в письме Совету безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

Хошру заявил, что в некоторых случаях протесты «были перехвачены диверсантами», вследствие чего сопровождались «актами бессмысленных убийств», «слепым насилием и безудержным разрушением». «Президент и вице-президент Соединенных Штатов в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали иранцев к участию в подрывных действиях», — говорится в жалобе представителя Ирана.

Он добавил, что «вопиющие акты вмешательства» со стороны американской администрации противоречат нормам международного права, а также принципам и целям Устава ООН. Иранское правительство ожидает, что все государства осудят такие «опасные заявления и политику», заключил Хошру.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил «огромное уважение гражданам Ирана, которые пытаются сместить коррумпированное правительство». Он также пообещал протестующим поддержку Соединенных Штатов, «когда наступит подходящее время». Вице-президент США Майкл Пенс также обещал поддержку участникам акций протестов в Иране, отметив «героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом».

2 января постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон в ближайшие дни инициирует дискуссии по ситуации в Иране в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке и в Совете ООН по правам человека в Женеве. При этом она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совбеза или обсуждение состоится в другом формате. При этом она сообщила, что «в настоящий момент» у американской администрации «нет планов односторонних действий» в отношении Ирана.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, представляя программу работы Совбеза в январе под председательством Астаны, сообщил, что Хейли уже обсудила с ним возможность организации такой встречи, но Иран пока не включен в повестку дня Совета безопасности. При этом Умаров уклонился от ответа на вопрос, видят ли вообще в Астане необходимость созыва встречи по Ирану.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков со своей стороны заявил, что Москва предостерегает Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Ирана, и добавил, что происходящие в Исламской Республике процессы не имеют отношения к уставным функциям Совбеза. «Печально, что нашим американским коллегам приходится вновь напоминать азы дипломатии», — цитирует Рябкова ТАСС.

Он также выразил мнение, что США намеренно используют ситуацию в Иране для того, чтобы пытаться подорвать устойчивость Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). «Нынешняя ситуация, когда в Вашингтоне поддаются искушению использовать момент для постановки новых вопросов в отношении СВПД, свидетельствует о преднамеренной попытке расшатывать и подрывать приверженность международного сообщества СВПД. Это не делает чести нашим американским коллегам», — сказал замглавы МИД.

Напомним, антиправительственные протесты начались 28 декабря во втором по величине иранском городе Мешхеде. Митинги прошли по меньшей мере в 20 городах, в том числе в Тегеране, где полиция использовала для разгона протестующих слезоточивый газ и водяные пушки. Участники манифестации протестовали против роста цен, звучали и политические лозунги. В ходе демонстраций были убиты более 20 человек, арестованы свыше 450.

Власти Ирана обвинили в организации протестов «врагов Исламской республики», среди которых оказались США, Израиль и Саудовская Аравия. При этом президент Ирана Хасан Рухани назвал американского лидера Дональда Трампа «врагом иранской нации с головы до пят».

Народные протесты или провокации из-за рубежа? Что произошло в Иране