Глава МИД Германии решил не ехать на Донбасс из-за плохой погоды

Из-за погодных условий визит глав внешнеполитических ведомств Германии и Украины на Донбасс перенесен на более поздний срок. В Украине Зигмар Габриэль ищет пути урегулирования конфликта на востоке страны.



Зигмар Габриэль и Павел Климкин. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль перенес из-за плохой погоды свой визит на Донбасс. «У нас туман, не политический туман, а настоящий», — объяснил в четверг, 4 января, находящийся в городе Днепр глава германского внешнеполитического ведомства. Он указал, что если позволят погодные условия, то он намерен еще в январе вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным посетить Донбасс.

Ожидалось, что главы МИД отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов.

Габриэль находится с рабочим визитом в Украине с 3 по 4 января. В ходе переговоров с Климкиным он обсуждал «шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах», отметили в украинском Министерстве иностранных дел.