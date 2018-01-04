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Глава МИД Германии решил не ехать на Донбасс из-за плохой погоды

04.01.2018 21:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Из-за погодных условий визит глав внешнеполитических ведомств Германии и Украины на Донбасс перенесен на более поздний срок. В Украине Зигмар Габриэль ищет пути урегулирования конфликта на востоке страны.


Зигмар Габриэль и Павел Климкин. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль перенес из-за плохой погоды свой визит на Донбасс. «У нас туман, не политический туман, а настоящий», — объяснил в четверг, 4 января, находящийся в городе Днепр глава германского внешнеполитического ведомства. Он указал, что если позволят погодные условия, то он намерен еще в январе вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным посетить Донбасс.

Ожидалось, что главы МИД отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов.

Габриэль находится с рабочим визитом в Украине с 3 по 4 января. В ходе переговоров с Климкиным он обсуждал «шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах», отметили в украинском Министерстве иностранных дел.

 
 
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Ожидалось, что главы МИД отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов.

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