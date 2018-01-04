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Глава МИД Германии решил не ехать на Донбасс из-за плохой погоды
04.01.2018 21:20 — Новости Мира | Tut.by
Из-за погодных условий визит глав внешнеполитических ведомств Германии и Украины на Донбасс перенесен на более поздний срок. В Украине Зигмар Габриэль ищет пути урегулирования конфликта на востоке страны.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль перенес из-за плохой погоды свой визит на Донбасс. «У нас туман, не политический туман, а настоящий», — объяснил в четверг, 4 января, находящийся в городе Днепр глава германского внешнеполитического ведомства. Он указал, что если позволят погодные условия, то он намерен еще в январе вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным посетить Донбасс.
Ожидалось, что главы МИД отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов.
Габриэль находится с рабочим
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Ожидалось, что главы МИД отправятся на линию разграничения под Мариуполем, посетят офис ОБСЕ, а также несколько населенных пунктов.
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