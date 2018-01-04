США и Южная Корея отказались от маневров во время зимней Олимпиады

Вашингтон и Сеул отказываются от проведения совместных военных учений во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились в ходе телефонного разговора в четверг, 4 января, сообщает пресс-служба администрации Муна.

Президенты решили «сделать все возможное для того, чтобы Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли безопасно и успешно», передает информагентство dpa. Вместе с тем Трамп заверил Муна в поддержке возобновления диалога с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

США и Южная Корея регулярно проводят совместные военные учения, которые Пхеньян расценивает как провокацию. Следующие маневры, как ожидалось ранее, должны пройти в марте и апреле. Между тем на март запланированы зимние Паралимпийские игры.

Накануне была восстановлена специальная линия связи для диалога между лидерами Южной Кореи и КНДР. Это последовало вслед за предложением Сеула провести переговоры, что в свою очередь стало реакцией на новогоднее обращения лидера КНДР. В нем тот выразил готовность к диалогу с Сеулом, а также отметил, что может отправить делегацию Северной Кореи на зимние Олимпийские игры. Вместе с тем Ким Чен Ын заявил о продолжении северокорейской ядерной программы.