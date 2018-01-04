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США и Южная Корея отказались от маневров во время зимней Олимпиады
05.01.2018 01:00 — Новости Мира | Tut.by
Вашингтон и Сеул отказываются от проведения совместных военных учений во время зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин договорились в ходе телефонного разговора в четверг, 4 января, сообщает пресс-служба администрации Муна.
Президенты решили «сделать все возможное для того, чтобы Олимпийские игры в Пхёнчхане прошли безопасно и успешно», передает информагентство dpa. Вместе с тем Трамп заверил Муна в поддержке возобновления диалога с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
США и Южная Корея регулярно проводят совместные военные учения, которые Пхеньян расценивает как провокацию. Следующие маневры, как ожидалось ранее, должны пройти в марте и апреле. Между тем на март запланированы зимние Паралимпийские игры.
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В ходе телефонного разговора президенты США и Южной Кореи договорились способствовать безопасному и успешному проведению Олимпийских игр в южнокорейском...
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