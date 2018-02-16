Роскомнадзор заблокировал сайт navalny.com. В штабе Навального заявили, что легко обошли ее

С 15 февраля Роскомнадзор начал блокировать сайт navalny.com. Однако, как заявили в штабе оппозиционного политика, блокировку удалось «без труда обойти».

По словам руководителя федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, механизм блокировок Роскомнадзора «ломается без особого труда». Как сказал Волков «Ведомостям» , «это блестящая работа нашей технологической команды». Раскрывать механизм взлома он не стал, добавив, что у случае повторной блокировки у них имеются другие способы снова сделать сайт доступным для пользователей.

По решению Усть-Лабинского районного суда Роскомнадзор внес блог Алексея Навального и видео его расследования, касающегося олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера правительства России Сергея Приходько , на YouTube в реестр запрещенной информации. Все ресурсы, разместившие эту информацию, обязаны были ее удалить.

Навальный удалять материалы расследования отказался и подал ответный иск к Роскомнадзору.

Роскомнадзору удалось добиться удаления материалов из расследования из ряда СМИ . Instagram закрыл для российских пользователей доступ к фотографиям из профиля Насти Рыбки , которые послужили источником расследования. Переговоры Роскомнадзора с Google об удалении данных с YouTube пока продолжаются, пишет Meduza .