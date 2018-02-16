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Роскомнадзор заблокировал сайт navalny.com. В штабе Навального заявили, что легко обошли ее

16.02.2018 00:54 — Новости Мира | Tut.by  
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С 15 февраля Роскомнадзор начал блокировать сайт navalny.com. Однако, как заявили в штабе оппозиционного политика, блокировку удалось «без труда обойти».

По словам руководителя федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, механизм блокировок Роскомнадзора «ломается без особого труда». Как сказал Волков «Ведомостям», «это блестящая работа нашей технологической команды». Раскрывать механизм взлома он не стал, добавив, что у случае повторной блокировки у них имеются другие способы снова сделать сайт доступным для пользователей.

По решению Усть-Лабинского районного суда Роскомнадзор внес блог Алексея Навального и видео его расследования, касающегося олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера правительства России Сергея Приходько, на YouTube в реестр запрещенной информации. Все ресурсы, разместившие эту информацию, обязаны были ее удалить.

Навальный удалять материалы расследования отказался и подал ответный иск к Роскомнадзору.

Роскомнадзору удалось добиться удаления материалов из расследования из ряда СМИ. Instagram закрыл для российских пользователей доступ к фотографиям из профиля Насти Рыбки, которые послужили источником расследования. Переговоры Роскомнадзора с Google об удалении данных с YouTube пока продолжаются, пишет Meduza.

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Раскрывать механизм взлома команда Навального не стала, добавив, что у случае повторной блокировки у них имеются другие способы снова сделать сайт доступным для...

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