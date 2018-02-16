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Роскомнадзор заблокировал сайт navalny.com. В штабе Навального заявили, что легко обошли ее
16.02.2018 00:54 — Новости Мира | Tut.by
С 15 февраля Роскомнадзор начал блокировать сайт navalny.com. Однако, как заявили в штабе оппозиционного политика, блокировку удалось «без труда обойти».
По словам руководителя федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, механизм блокировок Роскомнадзора «ломается без особого труда». Как сказал Волков
По решению Усть-Лабинского районного суда
Навальный удалять материалы расследования отказался и подал ответный иск к Роскомнадзору.
Роскомнадзору удалось добиться удаления материалов из расследования
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Раскрывать механизм взлома команда Навального не стала, добавив, что у случае повторной блокировки у них имеются другие способы снова сделать сайт доступным для...
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