В Таиланде полиция задержала белоруса Алекса Лесли за незаконное проведение тренинга

Полиция Таиланда задержала десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортной Паттайе. Об этом в понедельник сообщила газета The Nation . Организатором этих курсов является уроженец Витебска блогер Александр Кириллов, более известный под псевдонимом Алекс Лесли.



Фото: instagram.com/alex.lesley

По данным издания, полицейский рейд был проведен в одном из отелей Паттайи в минувшее воскресенье. Блюстители порядка обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $ 625).

Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали десять человек, выступавших его организаторами. Их имена не называются. Однако, как пишет The Nation, одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные — в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу. Эти правонарушения могут грозить задержанным штрафом и депортацией.

9 февраля бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд иск против Анастасии Вашукевич (известной в Сети под псевдонимом Настя Рыбка) и Александра Кириллова в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся личной жизни предпринимателя без его согласия. Речь идет о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также аудиозаписях его разговоров, сделанных тайно, что раскрыло детали его частной жизни. Предприниматель утверждает, что не давал согласия на разглашение персональной информации.

Есть ли среди задержанных Анастасия Вашукевич пока неизвестно. Судя по фотографиям из соцсетей, она также принимала участие в очередном тренинге Лесли в Таиланде.

Александра Кириллова (Алекс Лесли) называют «секс-тренером». Он белорус, родился в 1982 году в Витебске. Автор книг «ЖЖизнь без трусов. Мастерство соблазнения» и «Как проснуться в гостях?». Лесли позиционирует себя «первым в России и весьма известным в Москве профессионалом в области обучения соблазнению и флирту с противоположным полом на практике».