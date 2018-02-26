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В Таиланде полиция задержала белоруса Алекса Лесли за незаконное проведение тренинга
26.02.2018 08:55 — Новости Мира | Tut.by
Полиция Таиланда задержала десять россиян, незаконно проводивших секс-тренинг в курортной Паттайе. Об этом в понедельник сообщила газета
По данным издания, полицейский рейд был проведен в одном из отелей Паттайи в минувшее воскресенье. Блюстители порядка обнаружили более 43 туристов из России, ставших участниками секс-тренинга стоимостью примерно в 20 тыс. батов (около $ 625).
Полицейские опросили и отпустили участников тренинга, однако задержали десять человек, выступавших его организаторами. Их имена не называются. Однако, как пишет The Nation, одному из задержанных предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства Таиланда, еще трое обвиняются в незаконном проникновении на территорию королевства, остальные — в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу. Эти правонарушения могут грозить задержанным штрафом и депортацией.
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Есть ли среди задержанных Анастасия Вашукевич пока неизвестно. Судя по фотографиям из соцсетей, она также принимала участие в очередном тренинге Лесли в Таиланде.
Александра Кириллова (Алекс Лесли) называют «секс-тренером». Он белорус, родился в 1982 году в Витебске. Автор книг «ЖЖизнь без трусов. Мастерство соблазнения» и «Как проснуться в гостях?». Лесли позиционирует себя «первым в России и весьма известным в Москве профессионалом в области обучения соблазнению и флирту с противоположным полом на практике».
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Есть ли среди задержанных Анастасия Вашукевич пока неизвестно. Судя по фотографиям из соцсетей, она также принимала участие в очередном тренинге Лесли в Таиланде.
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