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В Таиланд, где задержана Настя Рыбка, прилетел секретарь Совбеза России
28.02.2018 00:39 — Новости Мира | Tut.by
В Таиланд прилетел секретарь Совбеза Николай Патрушев. Как
«Рассмотрен широкий спектр двусторонних отношений по линии правоохранительных органов, спецслужб, министерств юстиции», — указали в пресс-службе. «Затронуты вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке, в том числе в области пресечения финансирования терроризма, в сфере информационной безопасности, противодействия экстремизму и транснациональной преступности», — отметили в пресс-службе. Также на заседании представители России и Таиланда обсудили политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Патрушев также встретился с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Ванлопом Рагсанахом.
Как передает
Два дня назад, напомним, в Таиланде
За данное нарушение местное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $ 3 тыс.).
27 февраля Настя Рыбка
«Я знаю очень многое, поэтому жду ваших предложений и жду вас в тайской тюрьме. Сегодня нам сказали, что нас арестовали по какому-то приказу из Бангкока, теперь кому-то заплатили, чтобы мы сели. Нарушили все законы Таиланда: мы вышли под залог, нас не выпустили по итогу, если найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений!». — обратилась к журналистам Рыбка.
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