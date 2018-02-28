В Таиланд, где задержана Настя Рыбка, прилетел секретарь Совбеза России

В Таиланд прилетел секретарь Совбеза Николай Патрушев. Как сообщает РБК , Николай Патрушев провел в Бангкоке заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности, уделив отдельное внимание отдыхающим из России.

«Рассмотрен широкий спектр двусторонних отношений по линии правоохранительных органов, спецслужб, министерств юстиции», — указали в пресс-службе. «Затронуты вопросы взаимодействия на антитеррористическом треке, в том числе в области пресечения финансирования терроризма, в сфере информационной безопасности, противодействия экстремизму и транснациональной преступности», — отметили в пресс-службе. Также на заседании представители России и Таиланда обсудили политическую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Патрушев также встретился с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Таиланда Ванлопом Рагсанахом.

Как передает телеканал «Дождь» со ссылкой на данные сервиса Flightradar, вместе с бывшим главой ФСБ в Таиланд прибыл самолет с бортовым номером 96 023, который фигурирует в кокаиновом деле. Согласно опубликованным аргентинской жандармерией фотографиям, данный самолет с принимал участие в операции по отправке муки под видом кокаина из Аргентины в Россию. В Управделами президента России завили, что фотографии были подделаны. Позднее жандармерия подтвердила РБК подлинность снимков.

Два дня назад, напомним, в Таиланде задержали бобруйчанку Настю Рыбку (Анастасию Вашукевич) и уроженца Витебска Александра Кириллова, более известного под псевдонимом Алекс Лесли. Их задержали в составе группы из 10 человек, которая проводила секс-тренинг. Их обвинили в нелегальной трудовой деятельности без оформления разрешения на работу.

За данное нарушение местное законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет и/или штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $ 3 тыс.).

27 февраля Настя Рыбка обратилась через Instagram обратилась к американским журналистам. Девушка заявила, что ее хотят «закрыть надолго». И сообщила, что готова рассказать подробности о связях Трампа с российскими депутатами.

«Я знаю очень многое, поэтому жду ваших предложений и жду вас в тайской тюрьме. Сегодня нам сказали, что нас арестовали по какому-то приказу из Бангкока, теперь кому-то заплатили, чтобы мы сели. Нарушили все законы Таиланда: мы вышли под залог, нас не выпустили по итогу, если найдете меня в тайской тюрьме еще живой, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Жду ваших предложений!». — обратилась к журналистам Рыбка.