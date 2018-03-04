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Путин рассказал об идее Меркель по миротворцам на Донбассе

28.02.2018 22:26 — Новости Мира | Tut.by  
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На пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским канцлером Себастьяном Курцем президент Владимир Путин рассказал, как развивалась идея разместить миротворческий контингент на востоке Украины, передает корреспондент РБК.

По его словам, сначала Украина поставила вопрос о вооружении мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает в зоне конфликта. «Мы согласились, ОБСЕ отказалась со ссылкой на то, что ни опыта такого у ОБСЕ нет, ни людей», — пояснил президент. Опасения, по его словам, также вызвало то, что вооруженные сотрудники миссии могут стать мишенями для обеих сторон конфликта.

После этого была высказана идея о миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность СММ ОБСЕ. «Мы согласились», — сказал Путин. Затем в телефонном разговоре канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что миротворцы должны быть также размещены на границе России и Украины. «Я сказал: ты, наверное, права», — добавил президент.

«Мы и на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно. Теперь говорят, что они должны быть везде, то есть фактически поставить всю территорию (конфликта на Донбассе. — РБК) под международный контроль. Россия „за“ или „против“? Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками, идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто делать не собирается», — рассказал Путин.

В сентябре прошлого года Путин в ходе разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель согласился с тем, что возможная миротворческая миссия может быть размещена не только на линии соприкосновения между Киевом, Донецком и Луганском, но и в «других местах», где работают наблюдатели ОБСЕ.

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев 19 февраля заявил, что Киев не собирается обсуждать вопрос миротворческой миссии с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Власти страны считают ДНР и ЛНР террористическими группировками.

Готовность послать миротворцев на Донбасс выразил президент Беларуси Александр Лукашенко, но Украина не ответила на предложение согласием. В Киеве аргументировали отказ тем, что Минск состоит в Организации Договора о коллективной безопасности. Украинские власти заявили, что если в миссии не участвуют представители НАТО, то и представителей ОДКБ там быть не должно.

Бывший генсек НАТО, советник президента Украины Андерс фог Расмуссен заявил 17 февраля, что минимальная численность миротворческой миссии должна составить 20 тыс. человек.

 
Теги: Минск
 
 
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"Россия "за" или "против"? Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками, идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто...

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