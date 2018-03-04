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Посольство России в Таиланде ответило на заявление Рыбки об угрозах

04.03.2018 11:40 — Новости Мира | Tut.by  
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В посольстве России в Таиланде считают заявления Насти Рыбки об угрозах в ее адрес со стороны таиландских властей и об их требовании получить доступ к электронным носителям стремлением «выдать желаемое за действительное».

Ответчики по иску бизнесмена Олега Дерипаски Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли), которые ранее были задержаны в Паттайе за незаконное проведение секс-тренингов, «выдают желаемое за действительное», заявляя, что таиландские власти требуют у них пароли от личных электронных носителей и угрожают им. Об этом РБК заявил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

«Даже если местным властям понадобится информация, содержащаяся в личных телефонах либо ноутбуках задержанных, ее легко «достать» соответствующему специалисту правоохранительных органов Таиланда без обращения к владельцам девайсов за разрешением», — отметил дипломат.

На просьбу прокомментировать задержание Вашукевич, он отметил, что российское посольство не занимается вопросами иностранных граждан, «в том числе граждан Республики Беларусь», и перенаправил вопрос к белорусской стороне. Вашукевич родилась и, как заверял ранее адвокат Александр Молохов, который должен был защищать в суде задержанную, зарегистрирована в белорусском городе Бобруйск.

«Что касается задержанных россиян, то условия их содержания являются идентичными условиям содержания других иностранных граждан. <...> Исходим из того, что задержанные российские граждане были арестованы в связи с нарушением местного законодательства — осуществлением на территории Таиланда незаконной трудовой деятельности без соответствующего разрешения местных властей», — подчеркнул Соснов.

В посольстве добавили, что ежегодно в Таиланде задерживаются за нелегальную работу тысячи иностранцев, после чего их депортируют в страны их гражданской принадлежности. Задержанным вместе с Вашукевич десяти россиянам может грозить либо штраф, либо депортация, либо тюремное заключение сроком до двух лет с последующей депортацией в Россию. Заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения, должно состояться в течение двух месяцев с момента задержания.

«Никакой политики, как себе хотят представить много СМИ, в данном деле не имеется. Обычное уголовное дело, возбужденное местным судом за нелегальную работу», — заверил дипломат.

В МИД Беларуси РБК сообщили, что посольство республики во Вьетнаме отслеживает ситуацию.

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Заседание суда, на котором будет избрана мера пресечения, должно состояться в течение двух месяцев с момента задержания.

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