ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Навального привлекли в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке

05.03.2018 14:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Интерфакс».

«В качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, теперь привлечены Алексей Навальный, Оксана Панова (главный редактор издания Znak.com), а также ООО «ЗП» — СМИ «Медиазона», — сообщили в Краснодарском краевом суде.

Отмечается, что 27 марта судом будут рассмотрены несколько частных жалоб по иску бизнесмена.

В феврале Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.

В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Навального, в том числе к публикациям «Медиазоны» и Znak.com.

Официальный представитель Дерипаски заявил Газете.ru, что Навальный по сути, «перепродал краденую информацию», додумав обвинения бизнесмена в совершении преступления.

 
 
Ссылка на источник 175
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 марта суд рассмотрит несколько частных жалоб по иску бизнесмена.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика