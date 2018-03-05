Навального привлекли в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке

Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на «Интерфакс».

«В качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, теперь привлечены Алексей Навальный, Оксана Панова (главный редактор издания Znak.com), а также ООО «ЗП» — СМИ «Медиазона», — сообщили в Краснодарском краевом суде.

Отмечается, что 27 марта судом будут рассмотрены несколько частных жалоб по иску бизнесмена.

В феврале Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.

В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Навального, в том числе к публикациям «Медиазоны» и Znak.com.

Официальный представитель Дерипаски заявил Газете.ru, что Навальный по сути, «перепродал краденую информацию», додумав обвинения бизнесмена в совершении преступления.