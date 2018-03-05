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Навального привлекли в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке
05.03.2018 14:44 — Новости Мира | Tut.by
Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни. Об этом
«В качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, теперь привлечены Алексей Навальный, Оксана Панова (главный редактор издания Znak.com), а также ООО «ЗП» — СМИ «Медиазона», — сообщили в Краснодарском краевом суде.
Отмечается, что 27 марта судом будут рассмотрены несколько частных жалоб по иску бизнесмена.
В феврале Дерипаска
В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор
Официальный представитель Дерипаски заявил Газете.ru, что Навальный по сути, «перепродал краденую информацию», додумав обвинения бизнесмена в совершении преступления.
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27 марта суд рассмотрит несколько частных жалоб по иску бизнесмена.
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