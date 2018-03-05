СМИ узнали о планах США нанести новый удар по армии Асада

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения нового удара по правительственной армии Сирии из-за сообщений о применении Башаром Асадом химического оружия в Восточной Гуте.



Фото: Flickr / The White House

Как сообщает газета Washington Post, президент Дональд Трамп попросил рассмотреть возможный ответ на применение правительственной армией химического оружия под Дамаском. Этот вопрос обсуждался на встрече главы Белого дома с министром обороны Джимом Мэттисом, а также советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером. Окончательное решение, однако, не принято.

По словам собеседника газеты, Мэттис высказался против удара по армии Асада, тогда как Макмастер был за него. При этом официально в Пентагоне утверждают, что Мэттис вовсе не присутствовал на обсуждении.

Сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте появились 25 февраля. Работающие в контролируемых мятежниками районах врачи утверждали, что у целого ряда пациентов были симптомы отравления хлором, а один ребенок в результате скончался.

Россия и Сирия категорически опровергают применение правительством Асада боевых отравляющих веществ. Центр по примирению в свою очередь указывал, что применение химического оружия готовили боевики с целью обвинить в этом преступлении правительственную армию.

Весной 2017 года США обстреляли крылатыми ракетами аэродром в Сирии. В Вашингтоне объяснили это тем, что именно с той базы взлетали самолеты, участвовавшие в химической атаке на юге провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек. В Москве утверждали, что применение боевых отравляющих веществ было инсценировано мятежниками.