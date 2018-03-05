«Мужчина выглядел абсолютно не в себе. А по времени-то был еще день — около 16.10. Я подумала, странноватое время, чтобы быть уже настолько пьяным», — говорит жительница Солсбери Фрейа Черч.



Скрипаль после приезда в Великобританию жил в Солсбери с семьей. Фото: bbc.com

Мужчиной, которого увидела Черч, был перебежчик из российского ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль. На его плече лежала молодая девушка.

Врачи уже вторые сутки борются за жизнь этих людей.

А центр Солсбери похож скорее на съемочную площадку фильма о шпионах, чем на тихий городок в двух часах езды от Лондона, на юго-западе Англии.

«Я посмотрела на них, испугалась и отошла»

Все началось вечером в воскресенье. Закончив смену в 16:00 и возвращаясь с работы, Фрейа Черч увидела на скамейке близ торгового центра двух людей, которые вели себя странно.

«Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах — пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно, потеряла сознание», — рассказывает Черч.

Девушка подошла ближе, подумав, что людям, может быть, нужна помощь.

«Рядом никого не было. Мимо проходили люди. Они оборачивались на них. Но шли дальше».

«Было похоже, что эти двое были очень сильно пьяны или приняли наркотики. Увидеть человека в таком неадекватном состоянии для Солсбери редкость. Я не знала, что делать».

«Я попыталась поймать взгляд мужчины, чтобы заговорить с ним. Думала спросить, как он и девушка себя чувствуют. Но он был не в себе. Я испугалась и отошла. Теперь переживаю из-за этого, — добавляет девушка. — Надо было, конечно, набраться смелости и попытаться помочь им».

Полиция прибыла к месту происшествия около 16.15. К этому моменту оба человека на скамейке уже были без сознания.



Фрейа Черч шла домой после работы и увидела на скамейке парочку, которая странно выглядела. Фото: bbc.com

Очевидцы утверждают, что врачи вызвали для эвакуации одного из пострадавших вертолет, опасаясь за его жизнь. Второго увезла машина скорой помощи.

На особом положении

Скамейку, на которой сидели Скрипаль и девушка, полицейские накрыли небольшой желтой палаткой с тентом.

Оцепление с небольшого парка рядом с торговым центром не сняли до сих пор. Прохожие стараются сохранять спокойствие и невозмутимость.

Но некоторые все же с волнением поглядывают в сторону полицейских кордонов.

«Я обычно работаю до восьми вечера. Всегда прохожу через эту лужайку, когда домой возвращаюсь, никогда ни о чем не волновалась. Максимум кого можно было встретить здесь — пару бомжей. И то они обычно сидят не в парке, а ближе к парковке. А тут такое ЧП у нас. Не могу поверить», — говорит жительница Солсбери, пожелавшая не называть своего имени.

«Всегда считал Солсбери спокойным. А вот теперь как-то переживаю за себя и детей. Больше не чувствую себя в безопасности», — сетует молодой мужчина.

В понедельник люди в костюмах химической и радиологической защиты провели обеззараживание нескольких улиц Солсбери — рядом с парком и близ больницы, в которой лечат пострадавших.



Скамейку, на которой сидели Скрипаль и девушка, полицейские накрыли небольшой желтой палаткой с тентом. Фото: bbc.com

В местном отделении полиции заверили, что сейчас в Солсбери никакой угрозы здоровью людей нет.

Но власти предпринимают дополнительные меры безопасности, поскольку история Скрипаля заставляет вспомнить отравление Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Тогда бывший офицер ФСБ был отравлен изотопом полония. Расследование выявило десятки мест в центре Лондона, получивших радиоактивное загрязнение.

«В ГРУ он отвечал за кадры»

В российских СМИ о военной службе Скрипаля говорится немного. Служил в Главном разведывательном управлении Генштаба России, вышел в отставку в звании полковника.

Источники Би-би-си, близкие к британским спецслужбам, рассказывают чуть больше.

Насколько известно, несколько лет Скрипаль служил в десантных войсках и проявил себя с лучшей стороны. Затем он перешел в ГРУ. По словам людей, знавших Скрипаля, он гордился тем, что ему удалось перевестись в разведку.

В 1990-е Скрипаль занял довольно высокопоставленную должность в ГРУ, связанную с подбором кадров спецслужбы.

«В 1990-е завербовать агентов в ГРУ было очень сложно. Да, после распада Советского союза многое пошатнулось. Страна, по сути, разваливалась. Но ГРУ держалось особняком. Это был сплоченный коллектив», — говорят собеседники Би-би-си, знакомые с работой британской разведки в тот период.

Тем не менее, по версии российских спецслужб, Скрипаль был завербован британцами в 1995 году.

Причины, по которым офицер пошел на сотрудничество с британской разведкой, не называются.

В 1999 году Скрипаль вышел в отставку в звании полковника. Затем он еще несколько лет работал в управлении делами МИД России.

«Да, он не был топовым разведчиком, какими были, например, Пеньковский и Гордиевский. Но тем не менее, это был очень важный агент для Британии».

Поскольку Скрипаль отвечал за кадры, он мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру и особенно в Западной Европе", — отмечают осведомленные источники Би-би-си.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля. На него завели дело о госизмене.

Скрипаль признал свою вину, в 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Его лишили всех званий.

Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за госизмену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.

Череда смертей в семье Скрипаля

После обмена Скрипаль поселился в Британии. Ему полагалась пенсия.

По словам источников Би-би-си, близких к спецслужбам Великобритании, Скрипаль иногда приходил в Секретную разведывательную службу МИ6 и военные академии, читал курсантам лекции о ГРУ.

Также он работал консультантом.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Марк Урбан, Скрипаль мог давать советы и разведслужбам ряда западноевропейских стран.

В молодости Скрипаль отличался отличным здоровьем.

Но уже в 2006 году во время судебного процесса над Скрипалем, его защита предоставила свидетельства наличия у него некоторых серьезных заболеваний.



Полиция пока не сняла оцепление с небольшого парка рядом с торговым центром. Фото: bbc.com

В Солсбери бывший полковник ГРУ жил с семьей. Его жена Людмила умерла в 2012.

В прошлом году неожиданно умер сын Скрипаля. По словам источников Би-би-си молодой человек скончался, находясь на отдыхе в России. Люди, знавшие Скрипаля-младшего, утверждают, что его болезнь не была подозрительной.

Тело Скрипаля-младшего было перевезено в Британию для похорон.

«Можно предположить, что если бы российские спецслужбы пытались узнать, где именно проживает Сергей Скрипаль, то история с репатриацией тела его сына могла бы очень помочь им в получении этой информации», — отмечают осведомленные собеседники Би-би-си.

Скрипаль тяжело переживал потерю сына. Из близких людей с ним осталась лишь дочь.

По словам соседей, бывший офицер был человеком приветливым. В то же время нельзя сказать, что у него в Солсбери было много друзей.

Ниточки для следствия

Поздним вечером в понедельник полиция наведалась в итальянский ресторан «Зиззи». Он расположен неподалеку от парка, где потерял сознание Скрипаль.

По предварительным данным, именно в «Зиззи» Скрипаль и его спутница заходили за некоторое время до того, как потеряли сознание.

Полицейские поговорили с работниками ресторана, после чего его снова открыли.

Также возобновил работу и приемный покой больницы, где находятся перебежчик и 33-летняя девушка.

Полиция пока не озвучивает версии резкого ухудшения здоровья Скрипаля.

КГБ был известен умением устранять тех, кого считает врагом.

Тем не менее, в истории со Скрипалем еще преждевременно делать выводы, сказала в интервью Би-би-си бывший агент британской контрразведки МИ5 Энни Мэшон.



Полиция пока не называет версии резкого ухудшения здоровья Скрипаля. Фото: bbc.com

«Нам нужно быть очень осторожными в оценках. Мы не знаем, чем они отравились. В Британии происходит много смертей, например, от передозировки наркотиками или сильнодействующими препаратами. И это никого не удивляет», — отмечает она.

«Дело Скрипаля вызывает такой интерес, потому что пострадавший — бывший офицер ГРУ, который находился на попечении Великобритании после обмена шпионами в 2010 году. Но это не повод для скоропалительных выводов. Очень много неизвестных в этом деле. И слишком рано предъявлять обвинения», — резюмирует бывшая контрразведчица.