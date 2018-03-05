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В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека

06.03.2018 16:46 — Новости Мира | БелТА  
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, 32 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что на борту самолета было 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

Причиной авиакатастрофы, согласно предварительной информации Минобороны РФ, могла стать техническая неисправность.

Инцидент произошел на авиабазе Хмеймим.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, 32 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство...

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