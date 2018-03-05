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В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека
06.03.2018 16:46 — Новости Мира | БелТА
6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, 32 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что на борту самолета было 26 пассажиров и 6 членов экипажа.
Причиной авиакатастрофы, согласно предварительной информации Минобороны РФ, могла стать техническая неисправность.
Инцидент произошел на авиабазе Хмеймим.-0-
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6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, 32 человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство...
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