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В Сирии разбился российский самолет Ан-26, никто не выжил
06.03.2018 18:27 — Новости Мира | БДГ
Транспортное воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы 500 метров и столкнулось с землей.
Об этом сообщает Минобороны России 6 марта.
Ведомство создало специальную комиссию для выяснения причин авиакатастрофы.
Известно, что на борту находилось 32 человека, из которых 26 – пассажиры и 6 -члены экипажа.
Самолет заходил на посадку на аэродром Хмеймим, но упал, это произошло примерно в 15 часов (по минскому времени).
Предполагается, что причиной трагедии была техническая неисправность воздушного судна, создана комиссия при Минобороны, которая проверяет все версии крушения. В военном ведомстве отмечают, что что «огневого воздействия по самолету не было».
По информации
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Транспортное воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы 500 метров и столкнулось с землей. Об этом сообщает Минобороны России 6 марта.
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