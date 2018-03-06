В Сирии разбился российский самолет Ан-26, никто не выжил

Транспортное воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы 500 метров и столкнулось с землей.

Об этом сообщает Минобороны России 6 марта.

Ведомство создало специальную комиссию для выяснения причин авиакатастрофы.

Известно, что на борту находилось 32 человека, из которых 26 – пассажиры и 6 -члены экипажа.

Самолет заходил на посадку на аэродром Хмеймим, но упал, это произошло примерно в 15 часов (по минскому времени).

Предполагается, что причиной трагедии была техническая неисправность воздушного судна, создана комиссия при Минобороны, которая проверяет все версии крушения. В военном ведомстве отмечают, что что «огневого воздействия по самолету не было».