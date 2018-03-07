В Госдепе прокомментировали заявления Насти Рыбки о наличии доказательств о вмешательстве в выборы

Заявления задержанной в Таиланде Насти Рыбки об имеющихся у нее доказательствах вмешательства России в выборы США — довольно странная история, считают в Госдепе. Ранее девушка объявила, что обладает компроматом на Олега Дерипаску.

Анастасия Рыбка (Фото: Личная страница Анастасии Рыбки в Instagram)

В случае, если в словах задержанной в Таиланде за участие в секс-тренингах Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, «будет что-то интересное», тайские чиновники дадут США об этом знать. Специально помогать девушке после ее слов о том, что она обладает аудиозаписями переговоров, которые «могут пролить свет на вмешательство России в выборы в США» Госдеп не собирается. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт, расшифровка пресс-конференции опубликована на сайте Госдепа.

«Мы поддерживаем и помогаем американским гражданам. Она [Настя Рыбка] не является гражданкой США», — заявила Науэрт, заметив, что в Вашингтоне, «конечно, знают об ее аресте», но ограничены в той информации, которую имеют.

«У российских властей может быть больше информации по ее делу. Также дополнительную информацию об этом могут знать тайские правоохранительные органы», — заметила пресс-секретарь Госдепа. Заявления Рыбки о том, что она имеет доказательства о вмешательстве России в выборы США Науэрт сочла «довольно странной историей». «Это звучит довольно странно. Там [в Таиланде] была задержана женщина. Я уверена, что если в ее словах есть что-то очень интересное, что нам нужно будет знать, наши тайские коллеги нам об этом сообщат», — заключила официальный представитель ведомства.

Прежде Рыбка рассказала о том, что у нее есть записи разговора российского бизнесмена Олега Дерипаски с третьими лицами о выборах в США. Сам Дерипаска свою причастность к вмешательству в этот процесс отвергал. Чтобы передать компромат Вашукевич пригласила в тайскую тюрьму журналистов — 26 февраля она, Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще восемь других человек были задержаны в Таиланде за незаконное проведение секс-тренингов. Спустя два дня, 28 февраля, все они попросили США об убежище.

Широкую известность Вашукевич и Кириллов получили после публикации Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального расследования о ее отдыхе на яхте Дерипаски (Навальный также утверждал, что на яхте присутствовал вице-премьер Сергей Приходько, а Рыбка, как отмечал оппозиционер, работает в индустрии эскорт-услуг). Материал был основан на записях и фотографиях Вашукевич и Кириллова в Instagram. Дерипаска после этого подал на них в суд . Рыбку и Лесли предприниматель обвинил в публикации данных о его частной жизни без разрешения.

О связях Дерипаски с расследуемым в США «российским делом» ранее сообщало Associated Press. Агентство утверждало, что у Дерипаски были налажены контакты с бывшим главой предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Российский бизнесмен после этого подал на агентство в суд, обвинив в клевете. В декабре прошлого года, как уточняло позже Politico, Дерипаска и AP спор урегулировали.