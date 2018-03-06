Женщины у руля: как в разных странах поддерживают женское предпринимательство

Женщины-предприниматели процветают в странах с более развитой экономикой.

Такие результаты показало исследование Mastercard Index of Women Entrepreneurs*, которое проводится уже второй год. Женщины, владеющие бизнесом в странах с индустриальными рынками, могут воспользоваться большими возможностями и ресурсами, включая доступ к капиталу, финансовым сервисам и академическим образовательным программам, в отличие от предпринимательниц в странах с развивающейся экономикой.

В целом рейтинг показывает, что начинающие и имеющие опыт женщины-предприниматели продолжают добиваться успеха во всем мире, несмотря на гендерные культурные стереотипы, которые могут создавать существенные препятствия для продвижения их бизнеса.

В ходе исследования изучается прогресс и достижения женщин в сфере коммерции и управления бизнесом в 57 странах пяти географических зон: Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Латинской Америке, Ближнем Востоке, Африке и в Северной Америке.

“Женщины-предприниматели по всему миру добились значительных успехов в управлении бизнесом, несмотря на то, что их возможности реализуются не в полной мере. Мы верим, что, привлекая общественное внимание к их деятельности, можем поддержать и вдохновить женщин в их стремлении к успешному развитию бизнеса и достижению более насыщенной и полноценной жизни”, – отмечает Мартина Хунд-Меджен, главный финансовый директор Mastercard.

Рейтинг Mastercard Index of Women Entrepreneurs - топ-10 стран с наилучшими условиями и возможностями для женщин, которые хотят преуспеть в бизнесе:

1. Новая Зеландия – 74,2

2. Швеция – 71,3

3. Канада – 70,9

4. США – 70,8

5. Сингапур – 69,2

6. Португалия – 69,1

7. Австралия – 68,9

8. Бельгия – 68,7

9. Филиппины – 68,0

10. Соединенное Королевство – 67,9.

Исследование выявило, что в развитых странах с благоприятными условиями также существуют стереотипы в отношении деловых женщин. Данные указывают на то, что в Новой Зеландии общественное мнение не особенно расположено к женщинам-предпринимателям. Несмотря на эти тенденции, они смогли преодолеть трудности: Новая Зеландия уже второй год подряд занимает первое место в рейтинге.

Результаты исследования указывают и на то, что возможности для предпринимательской деятельности не обязательно зависят от темпов экономического развития рынка. Было обнаружено, что страны с развивающейся рыночной экономикой, такие как Гана (46,4%), один из трех новых рынков, попавших в новый рейтинг наряду с Малави и Нигерией, а также Уганда (33,8%) и Вьетнам (31,3%) имеют более высокую долю женщин среди предпринимателей, чем развитые страны. Развивающиеся экономики чаще стимулируют развитие бизнеса из-за нужды и необходимости выживания даже при отсутствии необходимого капитала и доступа к финансовым услугам.

Топ-10 стран с наибольшей долей женщин среди владельцев бизнеса

1. Гана – 46.4%

2. Россия – 34.6%

3. Уганда – 33.8%

4. Новая Зеландия – 33.0%

5. Австралия – 32.1%

6. Вьетнам – 31.3%

7. Польша – 30.3%

8. Испания – 29.4%

9. Румыния – 28.9%

10. Португалия – 28.7%.

«В преддверии Международного женского дня мы надеемся, что результаты исследования послужат своевременным напоминанием для правительств и организаций о необходимости усиления поддержки во всех сферах для начинающих и опытных деловых женщин: от предоставления доступа к финансовым услугам до расширения возможностей для получения образования», – комментирует Энн Кернс, президент по международным рынкам Mastercard.

Важные выводы

Как выживает успешный бизнес? Ответ кроется в сочетании доступности финансовых услуг и продуктов, легкости ведения бизнеса, активной поддержки малых и средних предприятий, а также качественного регулирования. Этот вывод показали своим примером страны первый пятерки рейтинга: Новая Зеландия (74,2 %, 1 место), Швеция (71.3%, 2 место), Канада (70,9, 3 место), Соединенные Штаты (70,8%, 4 место) и Сингапур (69,2%, 5 место).

В таких странах, как Филиппины (68%, 9 место), Ботсвана (66,8%, 15 место), Польша (65,4%, 19 место) и Коста-Рика (65%, 20 место) предпринимательство открывает новые возможности для женщин. Хотя условия для ведения бизнеса на этих рынках не так благоприятны, там представлено немало женщин-руководителей, профессионалов и технических специалистов. Деловая среда крайне динамична и успешные коммерсанты пользуются высоким уважением.

предпринимательство открывает новые возможности для женщин. Хотя условия для ведения бизнеса на этих рынках не так благоприятны, там представлено немало женщин-руководителей, профессионалов и технических специалистов. Деловая среда крайне динамична и успешные коммерсанты пользуются высоким уважением. В Корее (53,2 - 57,2%, 44 место) отмечается существенное улучшение показателей, на которые повлиял всплеск деловой активности. Рост женского предпринимательства в стране может быть подпитан позитивным восприятием успешных женщин-руководителей и созданием рабочей группы по вопросам гендерного равенства.

отмечается существенное улучшение показателей, на которые повлиял всплеск деловой активности. Рост женского предпринимательства в стране может быть подпитан позитивным восприятием успешных женщин-руководителей и созданием рабочей группы по вопросам гендерного равенства. Почти во всех 57 исследуемых рынках существуют препятствия для развития женского предпринимательства. Они в значительной степени обусловлены гендерными предрассудками, которые возникают из-за неприятия на социальном и культурном уровнях, слабой верой в собственные силы и отсутствия доступа к финансированию и венчурному капиталу.

Слабая вера в свои силы сильнее всего может останавливать женщин, желающих начать собственный бизнес. В Бельгии (25,5%, 22 место), Германии (25,3%, 24 место) и Великобритании (25%, 27 место) доля предприятий, принадлежащих женщинам, оказалась ниже, чем ожидалось, несмотря на эффективную систему законодательного регулирования и высокий доступ к ресурсам.

доля предприятий, принадлежащих женщинам, оказалась ниже, чем ожидалось, несмотря на эффективную систему законодательного регулирования и высокий доступ к ресурсам. Однако было бы желание, а способ найдется. В странах, где преобладает “предпринимательство по необходимости”: Индонезия (62,4%, 30 место), Гана (61,5%, 33 место), Бразилия (61,1%, 35 место), Мексика (60,2%, 38 место), Уганда (57,6%, 43 место) и Нигерия (56,4%, 45 место) - женщины наравне с мужчинами могут открыть свое дело. Чаще всего это негосударственный сектор, менее технологичный, некрупный и предполагает самостоятельную занятость.

и - женщины наравне с мужчинами могут открыть свое дело. Чаще всего это негосударственный сектор, менее технологичный, некрупный и предполагает самостоятельную занятость. Хотя страны Ближнего Востока и Африки, такие как ОАЭ (49,5%, 49 место), Тунис (45,2%, 51 место) и Саудовская Аравия (39,3%, 54 место), вошли в число стран с самой низкой позицией в рейтинге, они демонстрируют самые высокие ожидания появления и роста бизнеса под руководством женщин - 37% отметили, что планируют новый бизнес. Около половины женщин-предпринимателей в ОАЭ и Тунисе собираются нанять 6 и более сотрудников в ближайшие 5 лет. Женщины в Саудовской Аравии более, чем мужчины, склонны реализовывать свои амбиции в развитии собственного бизнеса.

*Исследование Mastercard о женщинах-предпринимателях

Методология

Исследование Mastercard Index of Women Entrepreneurs изучило, как женщины-предприниматели используют возможности, которые поддержка общества в их странах открывает для бизнеса. В основе рейтинга – взвешенная сумма трех компонентов:

Улучшение положения женщин: уровень предубежденности против женщин как сотрудников трудового коллектива, политических и бизнес-лидеров; их финансовая стабильность и стремление к предпринимательской деятельности;

Образовательные и финансовые активы: доступность базовых финансовых услуг и углубленного образования для женщин; поддержка для малого и среднего бизнеса;

Условия поддержки предпринимателей: общие представления о сложности ведения бизнеса в стране, качество местного регулирования, мнение женщин об уровне безопасности; культурные представления о влиянии женщины на бюджет семьи.

Для составления рейтинга использовались 12 показателей и 25 подпоказателей. Было рассмотрено 57 стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке, Северной Америке, Латинской Америке и Европе, представляющие 78,6% работающих женщин в мире, и как эти страны различаются по уровням представленности всех трех компонентов.