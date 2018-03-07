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Полиция Британии назвала отравление бывшего полковника ГРУ покушением на убийство
07.03.2018 22:04 — Новости Мира | Tut.by
Власти рассматривают инцидент в Солсбери с экс-сотрудником ГРУ и его дочерью как покушение на убийство с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества, говорится в сообщении полиции Уилтшира, поступившем в РБК.
«Состояние двух пострадавших остается критическим», — отметили в полиции. В сообщении также говорится, что пострадали мужчина и женщина, их имена не называются.
В отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии также находится один из полицейских, прибывших в числе первых на место происшествия, добавил врио главного констебля Уилтшира Кир Критчард.
Ситуацию также прокомментировал глава контртеррористического подразделения полиции Великобритании Марк Роули, передает
Незадолго до официальных заявлений властей британская газета The Guardian, ссылаясь на собственные источники, также
Ранее в британской прессе появилась версия, что Скрипали могли отравиться или могли быть отравлены сильнодействующим опиатом.
В британском городе Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии были
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Правоохранительные органы Великобритании заявили, что преступники применили нервно-паралитическое вещество. Состояние двух пострадавших по-прежнему...
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