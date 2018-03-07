Полиция Британии назвала отравление бывшего полковника ГРУ покушением на убийство

Власти рассматривают инцидент в Солсбери с экс-сотрудником ГРУ и его дочерью​ как покушение на убийство с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества, говорится в сообщении полиции Уилтшира, поступившем в РБК.



Сергей Скрипаль. Фото: Reuters

«Состояние двух пострадавших остается критическим», — отметили в полиции. В сообщении также говорится, что пострадали мужчина и женщина, их имена не называются.

В отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии также находится один из полицейских, прибывших в числе первых на место происшествия, добавил врио главного констебля Уилтшира Кир Критчард.

Ситуацию также прокомментировал глава контртеррористического подразделения полиции Великобритании Марк Роули, передает Reuters . «Я также могу подтвердить, что мы считаем, что два человека, которым стало плохо, не были случайными мишенями», — подчеркнул он. По словам Роули, полиция будет работать на месте происшествия еще несколько дней.

Незадолго до официальных заявлений властей британская газета The Guardian, ссылаясь на собственные источники, также сообщила , что власти рассматривают версию с отравлением нервно-паралитическим препаратом, однако конкретное вещество собеседники не назвали.

Ранее в британской прессе появилась версия, что Скрипали могли отравиться или могли быть отравлены сильнодействующим опиатом.

В британском городе Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии были обнаружены Сергей Скрипаль, бывший сотрудник ГРУ, и его дочь Юлия. Скрипаль был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой, его в 2010 году обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки.