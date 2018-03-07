Как многодетная семья музыкантов из Иркутска захватила пассажирский самолет, чтобы убежать из СССР

8 марта 30 лет назад, в 1988 году, запомнилось совсем не праздничными мероприятиями. Многодетная семья Овечкиных из Иркутска — мать и 10 детей в возрасте от 9 до 28 лет — решила угнать самолет, чтобы убежать из Советского Союза в «любую капиталистическую страну». Известна эта семья еще и джазовым коллективом «Семь Симеонов», который состоял только из братьев Овечкиных. Собственно с успеха в музыке все и началось.



Семья Овечкиных. Фото: wikipedia.org

Мать Овечкиных Нинель Сергеевна сама осталась без родителей в раннем возрасте. Ее отца убили на фронте во время Великой Отечественной войны, когда Нинель было 5 лет, а спустя год ее мать застрелил на картофельном поле пьяный сторож. Девочка попала в приют, а в 15 лет ее забрал к себе двоюродный брат. В 20 лет Нинель вышла замуж за водителя Дмитрия Овечкина, от которого родила 12 детей (одна девочка умерла совсем малышкой). Молодой семье выделили дом в Рабочем предместье в Иркутске и участок 8 соток.



Нинель Овечкина. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Соседи описывали Нинель Сергеевну как властную женщину, дети слушались ее беспрекословно, хотя она всегда была ласкова с ними, не повышала голос. Глава семьи Овечкиных часто выпивал и дебоширил, даже брался за ружье и стрелял. В такие моменты многодетная мать командовала ребятам ложиться на пол или на землю, чтобы отец не попал в них. В 1984 году он умер.

Семь братьев-музыкантов

Все дети ходили в одну и ту же школу, но не участвовали в общественной жизни. Вообще семья вела довольно обособленный образ жизни, все трудились на восьми сотках, держали небольшое хозяйство: свиней, кур, корову. Как говорила сама Нинель, детям было не до шалостей, все были заняты домашними делами.



Семья Овечкиных. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Мать заметила у мальчиков музыкальные способности и записала всех в Иркутское областное музыкальное училище на отделение духовых инструментов. В 1983 году появился семейный джазовый коллектив «Семь Симеонов». Название придумал один из сыновей Овечкиных, прочитав сказку про семерых братьев. Василий играл на ударных, Дмитрий — на трубе, Олег — на саксофоне, Александр — на контрабасе, Игорь — на пианино, Михаил — на тромбоне, Сергей — на банджо. Руководил мальчиками Владимир Романенко. Он же отмечал, что самыми талантливыми из всего коллектива были Миша, Игорь и Сергей. Михаила он называл белым снаружи и черным внутри, потому что мальчик, по его словам, необычайно чувствовал джаз и прекрасно играл.

Братья репетируют дома. Кадры из фильма «Жили-были семь Симеонов» (1989)



Семья Овечкиных. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Мысли о побеге

Семейный коллектив музыкантов в возрасте от 5 до 21 года быстро стал популярным. Ребят приглашали на фестивали в Ригу, Тбилиси, Москву. Гастроли помогли улучшить финансовое положение семьи. Они стали визитной карточкой Иркутска, мать получила звание героини. После множества выигранных конкурсов братьев даже зачислили в Гнесинское училище, но они бросили его через год, считая, что им там нечему учиться. Педагоги отмечали, что молодые люди несколько зазнались, считали себя исключительными.

В 1986 году город выделил многодетной семье две квартиры. Овечкины распродали хозяйство и окончательно стали городскими жителями. Однако какой-либо профессии никто не имел, на родине за выступления не платили, стали зарождаться мысли о побеге.

В 1987 году коллектив пригласили в Японию, а там предложили контракт. Братья хотели остаться в стране, но не сумели добраться до посольства США и не хотели бросать семью в СССР.



Олег Овечкин. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Олег так писал семье про Японию: «У нас хорошие новости. Мы побывали в Японии — сказочной стране. Мы ехали с официальной делегацией во главе с председателем Горсовета. Это настолько необычная страна, своеобразная, красивая и удивительная. Как будто эти дни прошли в каком-то сне».

Вернувшись с гастролей, семья решила, что нужно бежать из Союза. Путь — угнать самолет. Попыток официально уехать за границу семья не делала.

Захват самолета с заложниками

Все произошло 8 марта 1988 года. Семья Овечкиных в составе 11 человек (старшая дочь Людмила не участвовала в побеге, она ранее вышла замуж и переехала в другой город) села в самолет Ту-154 на рейс Иркутск — Курган — Ленинград, чтобы отправиться на гастроли в Ленинграде. Такова была официальная цель поездки. На борту находились 8 членов экипажа и 76 пассажиров.



Дмитрий Овечкин. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Музыкантов уже хорошо знали в аэропорту и поэтому тщательно не досматривали. Дмитрий сделал двойное дно в футляре для контрабаса. Ранее братья обратили внимание, что он не проходит в металлодетектор и его осматривают лишь поверхностно. Туда поместили два оружейных обреза, 100 патронов и две самодельные бомбы.

Когда самолет уже находился в воздухе, двое старших братьев, угрожая оружием, приказали пассажирам не покидать свои места. Василий передал бортпроводнице записку для пилотов с требованием лететь в Лондон.

«Следовать в Англию (Лондон). Не снижаться. Иначе самолет взорвем. Вы находитесь под нашим контролем», — было сказано в записке .

На переговоры с захватчиками вышел бортинженер Иннокентий Ступаков. Он объяснил, что для выполнения требования не хватит топлива, нужна дозаправка. Экипажу удалось убедить братьев совершить посадку в Финляндии. Однако это был трюк для отвлечения внимания, самолет приземлился на военном аэродроме Вещево в Ленинградской области, а не в аэропорту финского города Котка.



Василий Овечкин. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Когда братья поняли, что их обманули, Дмитрий застрелил стюардессу Тамару Жаркую, которая все время пыталась успокоить захватчиков и убеждала не убивать пассажиров.

Спустя несколько часов начался штурм самолета. Правоохранители попытались попасть на борт через кабину, завязалась перестрелка, но раненые милиционеры вынуждены были отступить. Как позже выяснилось, именно милиционеры ранили большинство пассажиров.

Когда братья поняли, что захват и побег не удались, они приняли решение взорвать самолет и покончить жизнь самоубийством. Они все собрались вокруг бомб, но взрыв лишь повредил фюзеляж самолета и вызвал пожар, никто не погиб. Тогда мать приказала Василию убить ее и старших детей, что и было исполнено. Уцелел 17-летний Игорь, который спрятался от брата в туалете. Перед самоубийством Василий сказал сестре Ольге вывести из самолета несовершеннолетних Татьяну, Ульяну, Михаила и Сергея.



Игорь Овечкин. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Когда на борту начался пожар, кто-то из пассажиров сумел открыть люк. Люди стали выпрыгивать из самолета. Пассажиры рассказывали потом, что когда они приземлялись на землю, группа захвата стреляла, била людей по головам.

Позже действия группы захвата оценили как совершенно безграмотные.

В результате теракта погибли 9 человек, в том числе пять Овечкиных (Нинель и четверо ее старших сыновей) и бортпроводница Тамара Жаркая. Еще две женщины и парень задохнулись в дыму во время пожара. Ранены были 19 человек. Самолет полностью выгорел.

Суд над выжившими Овечкиными

Следствие длилось около полугода. Перед судом предстали Игорь и Ольга, которая в тот момент была уже на седьмом месяце беременности. Она рассказывала, что хотела уйти к отцу ребенка, но братья запретили, т. к. он был кавказцем. Ольга признала свою вину, а Игорь постоянно менял свои показания.

Кадры из фильма «Жили-были семь Симеонов» (1989)

Из показаний пассажирки Л. И. Коротовских о происходящем на борту Ту-154 во время захвата: «Ребенок маленький кричал (один из младших братьев Овечкиных. — Ред.): „Васечка, Димочка, только, пожалуйста, не взрывайте бомбу“. А мать ему рот ладошкой зажала и говорит: „Замолчи, скотина, иначе хуже будет“. А потом, когда Жаркую убили… истерический голос: „Не смотреть на нас, будем стрелять“. И командиру самолета они передавали: „На твоей совести есть один труп, будут еще“. Они требовали взлет. Мать кричала: „В любой капиталистической стране, только не в соцстране“». Из показаний Сергея Овечкина, младшего из детей: «Я сидел и плакал, и боялся, что взорвут», — так мальчик отвечает на вопрос судьи о том, что он делал в самолете. Помнил мальчик, как его ранило в левое бедро.

Показания Игоря Овечкина о том, как братья взрывали самолет, а потом совершили самоубийство. Кадры из фильма «Жили-были семь Симеонов» (1989).

Суд приговорил Ольгу к шести годам, а Игоря к восьми, но оба отсидели только по четыре.

Старшая сестра Людмила не была причастна к угону. Она забрала из интерната своих сестер, младшие братья также все были при ней. Попала в семью Людмилы и рожденная в колонии дочь Ольги Лариса, которая прожила с тетей до освобождения матери.



Ольга Овечкина. Кадр из фильма «Жили-были семь Симеонов»

Судьба членов семьи сложилась по-разному: Игорь и Ольга после освобождения так и не нашли свое место в жизни, оба злоупотребляли спиртным, оба погибли — сестра от рук пьяного сожителя, брат — за решеткой.

Михаил переехал в Испанию, не оставил увлечение музыкой, но после инсульта стал инвалидом. Ульяна пила, попала под машину, стала инвалидом. Татьяна вышла замуж, родила ребенка, о ее судьбе ничего не известно после 2002 года.