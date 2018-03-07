Киев грозит Москве санкциями после выборов президента в Крыму, националисты - сорвать голосование

Киев расширит антироссийские санкции после проведения в Крыму выборов президента России. Об этом в эфире «Пятого канала» заявила накануне замглавы МИД Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль, сообщает пресс-служба министерства.



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«Политические последствия — это как минимум непризнание правомерности проведения выборов на территории временно оккупированной АРК (Автономной Республики Крым)», — говорится в сообщении.

​Однако Зеркаль отметила, что МИДу трудно применить санкции к той части населения, что примет участие в выборах, поскольку нет средств отслеживания за теми, кто пойдет на голосование (или не пойдет), ​рассказала она (цитата по «Украинской правде»).

«Мы уже сейчас отрабатываем список всех этих людей в избирательных комиссиях, которые помогают проведению выборов. Так же, как мы реагировали на выборы в Госдуму, мы будем реагировать и сейчас [на выборы президента России]», — пояснила замминистра.

Зеркаль добавила, что тех, кто примет непосредственное участие в избирательном процессе, включая членов избирательных комиссий, внесут в санкционные списки.

«Ни одного голоса на территории Украины»

В то же время украинские националисты заявили о планах сорвать выборы президента России в дипломатических представительствах РФ, которые находятся в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. Об этом сообщается на сайте партии «Свобода».

Как отмечается в сообщении, в срыве выборного процесса примет участие «Свобода», ультраправая националистическая партия «Национальный корпус» и организация «Правый сектор».

Националисты планируют сделать так, чтобы никто из избирателей не вошел в российские диппредставительства 18 марта. В «Свободе» отметили, что их заблокируют и создадут «коридор позора». По их мнению, те, кто принимают участие в выборах российского президента «поддерживает захват украинских земель». Акцию националисты планируют провести 18 марта с 08.00 до закрытия избирательных участков в 20.00.

«Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали, ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса», — отмечается в сообщении. В «Свободе» заявили, что на территории Украину «агрессор не должен получить ни одного голоса» во время президентских выборов.

МИД Украины 24 февраля направил ноту протеста Москве в связи с проведением выборов в Крыму. Прокуратура Крыма предупредила об уголовной ответственности для украинцев, которые будут участвовать в организации проведения избирательного процесса на полуострове. Украинский лидер Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты предстоящих выборов президента России в Крыму.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после вхождения полуострова в состав России.