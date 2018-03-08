ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщину впервые назначили главой Европола

08.03.2018 22:32 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Совет ЕС 8 Марта впервые назначил женщину исполнительным директором Европола. Согласно решению, принятому в четверг на плановом заседании в Брюсселе Советом ЕС по внутренним делам и юстиции, эту должность заняла генеральный комиссар федеральной полиции Бельгии Катрин де Болль.


Фото: Reuters

«Моей главной задачей на этом посту станет повышение доверия агентству и повышение результативности его работы. Кроме того, необходимо обеспечить сохранение баланса между операционными потребностями стран-членов и ролью Европола в европейской повестке дня в сфере безопасности», — заявила де Болль после своего назначения.

К исполнению новых обязанностей она приступит 1 мая 2018 года, сменив действующего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта. Глава Европола назначается на четырехлетний срок.

48-летняя Катрин де Болль — юрист по образованию, была офицером сначала жандармерии, а затем криминальной полиции. Федеральную полицию Бельгии она возглавила в 2012 году, став первой женщиной на этом посту.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К исполнению новых обязанностей она приступит 1 мая 2018 года, сменив действующего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта. Глава Европола назначается на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Отравленный экс-полковник ГРУ общался с британцем, готовившим "российское досье" Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика