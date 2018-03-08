Торговая война с Евросоюзом: США ввели пошлины на сталь и алюминий

Дональд Трамп принял решение о введении пошлин на импорт стали и алюминия. Президент США также раскритиковал торговые и оборонные действия Евросоюза как «несправедливые».



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Президент США Дональд Трамп в четверг, 8 марта, принял решение о введении штрафных пошлин на ввоз алюминия и стали. Размер пошлин составит 25 процентов на ввоз изделий из стали, и 10 процентов — из алюминия. Они вступат в силу через 15 дней и не будут распространяться на Канаду и Мексику.

О своих намерениях Трамп впервые заявил на минувшей неделе. При этом экономический советник Трампа Питер Наварро уточнил, что соседние с США страны, Канада и Мексика, на определенное время будут освобождены от уплаты пошлин.

Штрафные пошлины были предложены министерством торговли США. После длительного исследования ситуации, ведомство объявило, что нынешнее положение дел является «угрозой» национальной безопасности США. Сталь и алюминий, помимо прочего, используются в оборонной промышленности. При этом в Вашингтоне исходят из того, что решение Трампа сможет вступить в силу без одобрения Конгресса.

Трамп критикует весь ЕС и ФРГ в частности

«Мы должны защитить наши сталелитейную и алюминиевую индустрии, но вместе с тем продемонстрировать нашим друзьям, которые относятся к нам справедливо при торговых и военных операциях, большую гибкость и готовность к сотрудничеству», — написал ранее Трамп на своей странице в Twitter. Во вторник он заявил, что он считает отношение стран Евросоюза «очень несправедливым», обвинив Брюссель в том, что ЕС вводит торговые ограничения для продукции из США, которые якобы значительно хуже, чем новые американские пошлины.

В частности, Трамп жестко раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах. По мнению хозяина Белого дома, США на протяжении долгих лет «нещадно эксплуатировались» некоторыми странами. В этой связи он упомянул ФРГ и, с его точки зрения, слишком низкие оборонные расходы правительства в Берлине. При этом Трамп объявил, что готов к переговорам, если Европа также выкажет соответствующее стремление.