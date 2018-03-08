Порошенко: отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража свидетельствует о слабости России

Если «Газпром» не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитража, Украина арестует имущество компании. Об этом в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.



Фото: пресс-служба президента Украины

«По моему поручению команда юристов уже прорабатывает взыскание соответствующих сумм. Поэтому, если „Газпром“ не будет платить компенсацию — будем арестовывать имущество!», — написал президент Украины.

За моїм дорученням команда юристів вже опрацьовує стягнення відповідних сум. Тому, якщо «Газпром» не сплачуватиме компенсацію — будемо арештовувати майно! — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 марта 2018 г.

Порошенко указал, что отказ выполнять решение суда, свидетельствует о слабости России.

«Заявления России о том, что она не будет платить Украине по решению Стокгольмского арбитража — это позиция слабая. Как говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безукоризненная юридическая позиция Украины», — написал Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.

Ранее в интервью Financial Times Порошенко заявил, что речь в ныешней ситуации идет о репутации России в мире.

«Я отношусь к этому очень серьезно. Мы находимся в судебном процессе, и речь идет не только о $ 4,6 млрд для Украины. Речь идет о том, может ли Россия вообще считаться надежным поставщиком энергии, если она не уважает закон. Она не уважала международное право во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии на востоке моей страны, во время террористического нападения на рейс MH17», — цитирует Порошенко РБК .

Порошенко пояснил, что Украина начала уже несколько судебных процессов против России. «Но если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться», — резюмировал он.

В соответствии с решением Стокгольмского арбитража по недопоставкам газа по транзитному договору «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» ​$ 2,56 млрд. 2 марта российская компания заявила о расторжении всех ранее заключенных с Украиной контрактов. Этот шаг объяснили тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома».

5 марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже. Киев пригрозил России арестом активов «Газпрома» по всему миру, если компания не будет выполнять решение арбитража.