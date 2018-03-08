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Порошенко: отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража свидетельствует о слабости России
09.03.2018 00:16 — Новости Мира | Tut.by
Если «Газпром» не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитража, Украина арестует имущество компании. Об этом в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.
«По моему поручению команда юристов уже прорабатывает взыскание соответствующих сумм. Поэтому, если „Газпром“ не будет платить компенсацию — будем арестовывать имущество!», — написал президент Украины.
Порошенко указал, что отказ выполнять решение суда, свидетельствует о слабости России.
«Заявления России о том, что она не будет платить Украине по решению Стокгольмского арбитража — это позиция слабая. Как говорят: после боя кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безукоризненная юридическая позиция Украины», — написал Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в четверг.
Ранее в интервью Financial Times Порошенко заявил, что речь в ныешней ситуации идет о репутации России в мире.
«Я отношусь к этому очень серьезно. Мы находимся в судебном процессе, и речь идет не только о $ 4,6 млрд для Украины. Речь идет о том, может ли Россия вообще считаться надежным поставщиком энергии, если она не уважает закон. Она не уважала международное право во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии на востоке моей страны, во время террористического нападения на рейс MH17», —
Порошенко пояснил, что Украина начала уже несколько судебных процессов против России. «Но если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться», — резюмировал он.
В соответствии с решением Стокгольмского арбитража по недопоставкам газа по транзитному договору «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» $ 2,56 млрд. 2 марта российская компания
5 марта «Газпром»
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Порошенко указал, что отказ выполнять решение суда, свидетельствует о слабости России.
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