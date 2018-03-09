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Путин заявил, что у него нет планов менять Конституцию России

10.03.2018 08:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что у него нет планов изменять российскую Конституцию.

Заданный ему вопрос касался возможного изменения лимита сроков пребывания на посту главы государства. «Думаю, я сказал вам вчера, что я никогда не менял Конституцию. И в особенности, чтобы соблюсти свои собственные интересы. И у меня нет таких планов на сегодняшний день», — сказал российский лидер.

Интервью с переводом на английский язык вышло в эфир в пятницу. Вопрос ведущей NBC Мегин Келли был связан с предложенными поправками к конституции КНР, в частности, по исключению положений о том, что председатель и вице-председатель КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

Путин также подверг критике мнение «так называемых экспертов» из США о том, что ему нужно сохранять свой пост ради своей безопасности. «Почему вы так уверены в том, что люди, которые приходят к власти в России, после меня захотят уничтожить все, что я сделал за последние несколько лет?» — спросил президент. Он выразил уверенность в том, что в будущем к руководству страной придут те, кто захочет укрепить страну.

 
 
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Заданный ему вопрос касался возможного изменения лимита сроков пребывания на посту главы государства.

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