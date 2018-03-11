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Песков заявил, что дело "отравленного шпиона" не является вопросом России

12.03.2018 14:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Инцидент с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем не является вопросом Москвы, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.


Дмитрий Песков. Фото: пресс-служба Кремля

«Мы не слышали заявлений британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу [Скрипаля]. Речь идет о разных информационных упражнениях в британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью», — сказал журналистам представитель Кремля. По его мнению, «соответствующим образом надо относиться к этим сообщениям».

Песков вновь повторил: «Мы не слышали каких-либо официальных заявлений на этот счет». «В любом случае, это не является нашим вопросом», — подчеркнул представитель Кремля. И пояснил: «Упомянутый гражданин России работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации или тем более — руководства Российской Федерации».

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в английском Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

 
 
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Пресс-секретарь президента отметил, что Кремль не получал официальных заявлений о причастности России к инциденту.

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