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Украина за три года оштрафовала российские авиакомпании на 210 млн долларов

13.03.2018 00:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Украины начиная с 2015 года наложили 5,44 млрд грн ($ 210 млн) штрафов на более чем 40 авиакомпаний из России, которые осуществляли полеты на полуостров Крым, который Киев считает своей территорией. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Государственной авиационной службы Украины.

«К компаниям-нарушителям применены финансовые санкции за правонарушения в сфере гражданской авиации относительно нарушения правил и порядка использования воздушного пространства Украины в виде штрафов за каждое нарушение в размере 136 тыс. грн», — отметили в ведомстве.

В Госавиаслужбе уточнили, что штрафы наложены в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. Как сообщили в пресс-службе, к настоящему моменту наложено несколько тысяч штрафов и для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. В ведомстве подчеркнули, что рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться в международные.

Среди компаний, которым был выписан штраф, — «Аэрофлот», «ВИМ-Авиа», «Газпром авиа», Red Wings, «Россия», «АЛРОСА», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро», «224 авиаотряд», «Когалымавиа» «Сокол», «Ак Барс Аэро» и другие.

В сентябре 2017 года Государственная авиационная служба Украины выписала в отношении российских авиакомпаний, нарушивших воздушное пространство Украины (полеты в Крым), более 20 тыс. штрафов общей суммой 5,98 млрд руб. (2,72 млрд грн). При этом в Министерстве транспорта России заявили, что уведомления о штрафах с украинской стороны не приходили.

Впервые Украина оштрафовала российские авиакомпании за полеты в Крым летом 2014 года. Тогда штраф составил 106 млн гривен (318 млн руб.). К ноябрю того же года эта сумма выросла до $ 17 млн, а среди оштрафованных авиакомпаний насчитывалось 18 перевозчиков. В Госавиаслужбе заявили, что в случае отказа от уплаты штрафов Украина будет добиваться взыскания через приставов.

После присоединения Крыма к России в марте 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, который в Киеве считают «оккупированной территорией». Таким образом, полеты российских авиакомпаний в Крым считаются незаконными.

 
 
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Для их взыскания Госавиаслужба обращается в украинские суды. В ведомстве подчеркнули, что рассмотрение исков в украинских судах позволит в дальнейшем обращаться...

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