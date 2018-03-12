Госсекретарь США Рекс Тиллерсон убежден, что отравление Сергея Скрипаля «повлечет за собой ответ». Он полагает, что преступление, «вероятно, исходит из России». НАТО также встревожена отравлением бывшего двойного агента.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля «явно, исходит из России», а также «повлечет за собой ответ». Свое заявление Тиллерсон сделал в понедельник, 12 марта, во время общения с журналистами по дороге из Нигерии в Вашингтон. Глава Госдепа США добавил, что ему неизвестно, было ли преступление совершено с ведома российского правительства, однако, по его мнению, яд, использованный при отравлении, не мог происходить «откуда-либо еще». По словам политика, вещество известно американским экспертам, и при этом широко не распространено. Яд находится «в руках очень, очень ограниченного количества сторон», добавил Тиллерсон.

В выпущенном позднее официальном коммюнике указывается, что российская сторона «судя по всему, ответственна» за атаку в Солсбери с использовнием нервно-паралитического вещества. «Никогда нет оправданий для такого рода нападений — попытки убийства частного лица на территории суверенного государства — и мы возмущены, что Россия, вероятно, снова оказывается причастной к такого рода действиям», — указывается в заявлении от имени Тиллерсона.

НАТО встревожена отравлением бывшего агента

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс глубоко обеспокоен нападением на Сергея Скрипаля, а также сообщил, что эксперты НАТО находятся на связи с властями Великобритании по вопросу расследования преступления. «Великобритания — очень ценный союзник, и этот инцидент — источник глубокой обеспокоенности для НАТО», — заявил политик. Он отметил, что использование нервно-паралитического вещества — это «ужасающе и неприемлемо».