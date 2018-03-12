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Госсекретарь США считает, что отравление Скрипаля "исходит из России"
13.03.2018 06:42 — Новости Мира | Tut.by
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон убежден, что отравление Сергея Скрипаля «повлечет за собой ответ». Он полагает, что преступление, «вероятно, исходит из России». НАТО также встревожена отравлением бывшего двойного агента.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что
В выпущенном позднее
НАТО встревожена отравлением бывшего агента
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс глубоко обеспокоен нападением на Сергея Скрипаля, а также сообщил, что эксперты НАТО находятся на связи с властями Великобритании по вопросу расследования преступления. «Великобритания — очень ценный союзник, и этот инцидент — источник глубокой обеспокоенности для НАТО», — заявил политик. Он отметил, что использование нервно-паралитического вещества — это «ужасающе и неприемлемо».
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