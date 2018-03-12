Экс-глава ФСБ рассказал о неписаном кодексе разведок о выданных шпионах

Разведки мира придерживаются неписаного кодекса неприкосновенности в отношении членов семей раскрытых агентов и самих шпионов, выданных по обмену, рассказал предшественник Владимира Путина на посту директора ФСБ Николай Ковалев.

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Обвинения Лондона в адрес России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не основаны ни на какой логике и являются провокацией. Такое мнение высказал в понедельник экс-директор ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Ковалев.

«12 лет назад он был осужден, 12 лет нужно было России ждать, и, наконец, дождались и перед выборами президента взяли и сами себе нагадили», — с иронией сказал парламентарий, оценивая возможных ход мыслей представителей британского руководства. «Ребята, включайте логику. В данном случае логика просто отсутствует», — подчеркнул он.

Ковалев обратил внимание, что «есть лаборатория в этом городке (Солсбери — прим. редакции), которая гремит на весь мир». «Разберитесь, не было ли утечки оттуда», — посоветовал он.

«Англия становится опасной страной, — констатировал бывший руководитель спецслужбы. — Я бы на месте МИД выпустил заявление, не рекомендующее нашим шпионам, предателям находиться на ее территории, потому что она представляет угрозу для жизни этих граждан». «Потому что это уже достаточно большая цепочка», — напомнил он.

Отвечая на вопрос о возможных причинах обвинений в адрес РФ, прозвучавших от премьер-министра Терезы Мэй, Ковалев назвал это тенденцией. «Сейчас что у украинцев, что у англичан, что у американцев нет никакой логики, априори виновата Россия, русофобские настроения доведены до крайности, все политики делают себе карьеру именно на таких тенденциях», — считает он. «Вторая составляющая — это попытка „раскачать“ наши президентские выборы, попытаться на них каким-то образом повлиять — вот цель этой провокации», — убежден политик.

Скрипаль не представлял угрозы для России

Ковалев отметил, что Скрипаль «никому не был нужен, угрозы для России не представлял». «Он мог рассказывать о методах вербовки, но это же события 20-летней давности», — констатировал экс-директор ФСБ.

«Посмотрите, кстати, на отношение Англии к людям, которые поставили на карту все, чтобы работать с ними. Он жил в каком-то маленьком захолустном городишке, работы достойной нет, жилья — тоже особо нет, бедненько все, бросали ему изредка косточку. Не позавидуешь. И в конечном счете опасность быть убитым, отравленным, повешенным», — сказал Ковалев.

«Но представить себе, что группа российских шпионов ходит и травит на территории Англии предателей <…> это смешно. В других странах они живут себе припеваючи», — сказал собеседник агентства.

Кодекс о неприкосновенности обмененных шпионов

Практически все спецслужбы мира следуют неписаному кодексу о неприкосновенности обмененных шпионов, сообщил Николай Ковалев.

«Понятно, что это не положишь на бумагу, но существуют действительно такие устные договоренности, неписаные законы, которым следуют практически все разведки мира», — сказал парламентарий. «В частности, семья разведчика неприкосновенна, потому что если начать действовать через жену, через детей, это процесс станет необратимым, он может превратиться фактически в кровную месть», — пояснил он.

То же самое касается и агентов, которые были обменены, продолжил Ковалев. «Ведь при обмене принимается во внимание все, каждая мелочь, в том числе оценивается и потенциальная опасность от действий этого человека», — отметил он. «В результате анализа пришли к выводу, что Скрипаль не представляет угрозы для РФ, — констатировал бывший руководитель российской спецслужбы. — С учетом этого он был выдан и обменен».

«С учетом этого никто этих обмененных никогда не трогал. Тем более в таких случаях включаются программы защиты свидетелей», — сказал Ковалев.

Ранее премьер-министр Великобритании, выступая в Палате общин британского парламента, сказала, что Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом такого типа, который производится в России. При этом Мэй назвала инцидент «неизбирательным и безответственным действием России против Соединенного Королевства».

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.