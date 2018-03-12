Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску

Вооруженные силы России ответят на планируемый США ракетно-бомбовый удар по Дамаску в случае возникновения угрозы российским военным, заявил начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов.

Фото: Reuters

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — сказал Герасимов на селекторном совещании 13 марта (цитата по Интерфаксу).

По словам начальника Генштаба, удар по правительственным кварталам сирийской столицы власти США планируют нанести, предварительно обвинив режим Башара Асада и поддерживающего его российское руководство в применении химического оружия против его противников.

Герасимов напомнил, что в правительственных учреждениях Дамаска и на объектах Министерства обороны Сирии находятся и российские военные.

Накануне, 12 марта, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что власти США могут начать действовать самостоятельно, если Совбез ООН не примет мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте, где сирийские правительственные войска ведут наступление на позиции повстанцев.

«Это не тот путь, который мы бы предпочли, но это тот путь, к которому мы прибегали раньше и готовы прибегнуть сейчас. Когда международное сообщество отказывается от действий, наступает время отдельных стран принять собственные меры», — заявила Хейли на заседании Совбеза, напомнив, что в 2017 году за подобным предупреждением последовал ракетный удар, нанесенный с американских кораблей по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, по версии американцев, взлетел самолет, сбросивший снаряженные зарином бомбы на подконтрольный сирийской оппозиции поселок Хан-Шейхун.

В результате удара по Шайрату погибли, по разным данным, от шести до семи человек — военных и гражданских из близлежащего населенного пункта. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу безопасности группировке российских военных в Сирии.

«Действия Вашингтона создали угрозы жизням и безопасности наших военных, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск», — сказал тогда Шойгу.