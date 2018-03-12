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Российский Генштаб пригрозил ответить на удар США по Дамаску
13.03.2018 12:23 — Новости Мира | Tut.by
Вооруженные силы России ответят на планируемый США ракетно-бомбовый удар по Дамаску в случае возникновения угрозы российским военным, заявил начальник Генштаба, генерал армии Валерий Герасимов.
«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — сказал Герасимов на селекторном совещании 13 марта (цитата по Интерфаксу).
По словам начальника Генштаба, удар по правительственным кварталам сирийской столицы власти США планируют нанести, предварительно обвинив режим Башара Асада и поддерживающего его российское руководство в применении химического оружия против его противников.
Герасимов напомнил, что в правительственных учреждениях Дамаска и на объектах Министерства обороны Сирии находятся и российские военные.
Накануне, 12 марта, постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что власти США могут начать действовать самостоятельно, если Совбез ООН не примет мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте, где сирийские правительственные войска ведут наступление на позиции повстанцев.
«Это не тот путь, который мы бы предпочли, но это тот путь, к которому мы прибегали раньше и готовы прибегнуть сейчас. Когда международное сообщество отказывается от действий, наступает время отдельных стран принять собственные меры», — заявила Хейли на заседании Совбеза, напомнив, что в 2017 году за подобным предупреждением последовал ракетный удар, нанесенный с американских кораблей по сирийской авиабазе Шайрат, откуда, по версии американцев, взлетел самолет, сбросивший снаряженные зарином бомбы на подконтрольный сирийской оппозиции поселок Хан-Шейхун.
В результате удара по Шайрату погибли, по разным данным, от шести до семи человек — военных и гражданских из близлежащего населенного пункта. В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу безопасности группировке российских военных в Сирии.
«Действия Вашингтона создали угрозы жизням и безопасности наших военных, которые ведут в Сирии борьбу с терроризмом. Такие шаги вынуждают нас принять дополнительные меры по обеспечению безопасности личного состава российской группировки войск», — сказал тогда Шойгу.
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По словам главы Генштаба, американские военные планируют нанести ракетно-бомбовый удар по сирийской столице, на который - в случае угрозы российским военным -...
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