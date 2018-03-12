ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

агенты ФБР просили о встрече с Настей Рыбкой в тюрьме. Власти Таиланда отказали

13.03.2018 15:34 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пытались получить разрешение на встречу с содержащимися под стражей в тюрьме Бангкока Анастасией Вашукевич и Александром Кирилловым, известными как Настя Рыбка и Алекс Лесли, сообщил CNN высокопоставленный таиландский чиновник.

По его данным, ФБР отправило запрос в иммиграционную службу королевства после того, как Рыбка заявила о наличии у нее информации о связях российских политиков и бизнесменов «с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США».

«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме», — заявила Рыбка в своем видеообращении 27 февраля.

Источник CNN, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что запрос ФБР был отвергнут в связи с тем, что доступ к задержанным разрешен только членам их семей и адвокатам.

Представитель посольства США в Бангкоке отказался комментировать сообщения о действиях ФБР, отослав к ранее опубликованному дипмиссией заявлению, согласно которому за дополнительной информацией о не являющихся гражданами США задержанных следует обращаться к правоохранительным органам Таиланда.

Представитель Минюста США Николь Навас отказалась прокомментировать РБК информацию о возможных переговорах между тайскими властями и США.

7 марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт выразила уверенность, что если в словах задержанной в Таиланде Рыбки «будет что-то интересное», тайские чиновники дадут США об этом знать.

25 февраля полиция Таиланда задержала десять человек, среди которых была и Рыбка, за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан, объяснив, что проведение подобных занятий подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности. По словам самой Рыбки, после задержания к ним «пришел типа российский консул, который сказал, что нас очень хотят видеть в России».

В начале февраля Рыбка и Лесли стали ответчиками по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Иск бизнесмен подал после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование об отдыхе на принадлежащей Дерипаске яхте вице-премьера Сергея Приходько.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ФБР отправило запрос в иммиграционную службу королевства после того, как Рыбка заявила о наличии у нее информации о связях российских политиков и бизнесменов "с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Посла Великобритании вызвали в МИД России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика