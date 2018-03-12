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агенты ФБР просили о встрече с Настей Рыбкой в тюрьме. Власти Таиланда отказали
13.03.2018 15:34 — Новости Мира | Tut.by
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пытались получить разрешение на встречу с содержащимися под стражей в тюрьме Бангкока Анастасией Вашукевич и Александром Кирилловым, известными как Настя Рыбка и Алекс Лесли,
По его данным, ФБР отправило запрос в иммиграционную службу королевства после того, как
«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме», — заявила Рыбка в своем видеообращении 27 февраля.
Источник CNN, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что запрос ФБР был отвергнут в связи с тем, что доступ к задержанным разрешен только членам их семей и адвокатам.
Представитель посольства США в Бангкоке отказался комментировать сообщения о действиях ФБР, отослав к ранее опубликованному дипмиссией
Представитель Минюста США Николь Навас отказалась прокомментировать РБК информацию о возможных переговорах между тайскими властями и США.
7 марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт выразила уверенность, что если в словах задержанной в Таиланде Рыбки «будет что-то интересное», тайские чиновники дадут США об этом знать.
25 февраля полиция Таиланда
В начале февраля Рыбка и Лесли
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ФБР отправило запрос в иммиграционную службу королевства после того, как Рыбка заявила о наличии у нее информации о связях российских политиков и бизнесменов "с...
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