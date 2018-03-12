агенты ФБР просили о встрече с Настей Рыбкой в тюрьме. Власти Таиланда отказали

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) пытались получить разрешение на встречу с содержащимися под стражей в тюрьме Бангкока Анастасией Вашукевич и Александром Кирилловым, известными как Настя Рыбка и Алекс Лесли, сообщил CNN высокопоставленный таиландский чиновник.

По его данным, ФБР отправило запрос в иммиграционную службу королевства после того, как Рыбка заявила о наличии у нее информации о связях российских политиков и бизнесменов «с Манафортом, Трампом и со всей этой шумихой с выборами в США».

«Я знаю очень много. Я жду ваших предложений, жду вас в тайской тюрьме», — заявила Рыбка в своем видеообращении 27 февраля.

Источник CNN, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что запрос ФБР был отвергнут в связи с тем, что доступ к задержанным разрешен только членам их семей и адвокатам.

Представитель посольства США в Бангкоке отказался комментировать сообщения о действиях ФБР, отослав к ранее опубликованному дипмиссией заявлению , согласно которому за дополнительной информацией о не являющихся гражданами США задержанных следует обращаться к правоохранительным органам Таиланда.

Представитель Минюста США Николь Навас отказалась прокомментировать РБК информацию о возможных переговорах между тайскими властями и США.

7 марта официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт выразила уверенность, что если в словах задержанной в Таиланде Рыбки «будет что-то интересное», тайские чиновники дадут США об этом знать.

25 февраля полиция Таиланда задержала десять человек, среди которых была и Рыбка, за незаконное проведение секс-тренинга на острове Лан, объяснив, что проведение подобных занятий подпадает под положение о незаконной трудовой деятельности. По словам самой Рыбки, после задержания к ним «пришел типа российский консул, который сказал, что нас очень хотят видеть в России».

В начале февраля Рыбка и Лесли стали ответчиками по иску от предпринимателя Олега Дерипаски о публикации без разрешения материалов о его частной жизни. Иск бизнесмен подал после того, как Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование об отдыхе на принадлежащей Дерипаске яхте вице-премьера Сергея Приходько .