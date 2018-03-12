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"Мы будто в тюрьме". Почему в некоторых японских городах на побережье возвели 12-метровые стены
13.03.2018 16:39 — Новости Мира | Tut.by
После одного из самых разрушительных землетрясений в истории, которое произошло в Японии в марте 2011 года, в стране возводят на побережье вместо 4-метровых волнорезов стены высотой 12,5 м, которые смогли бы сдержать напор воды. Люди поначалу хорошо восприняли эту инициативу, а спустя годы стали ощущать себя будто в тюрьме, пишет
Землетрясение 11 марта 2011 года и цунами, достигавшие в некоторых районах 30 метров, привели к гибели почти 18 000 человек в Японии, тогда же была повреждена АЭС «Фукусима». После этого власти решили заменить на побережье 4-метровые волнорезы на 12,5-метровые бетонные стены.
Расчет на то, что стены смогут сдержать напор воды при новых катаклизмах, которые, как считают специалисты, неизбежны в этом сейсмически активном регионе. Это даст местным жителям больше времени на эвакуацию. На сегодняшний день построено около 400 километров ограждений, потрачено около 13 млрд долларов. Но это еще не все, возведена только пятая часть заграждения.
«Мы как будто в тюрьме, хотя мы ничего не сделали плохого», — говорит 52-летний рыбак Ацуси Фудзита. Он, как и многие, работал в день трагедии на берегу. Волна унесла жизни двух тысяч его земляков.
Многие жители изначально приветствовали идею возведения высоких стен, но со временем стали более критичными. Некоторые говорят, что деньги, потраченные на стены, могли бы пойти на возведение жилья.
Люди также волнуются, что сооружения навредят туризму в регионе. Однако есть и те, кто благодаря стенам смог вернуться в родные края и чувствует себя в безопасности.
Кто-то не может пережить, что на пути к морю — стена.
«Мы жили рядом с морем из поколения в поколение. Теперь стена разделяет нас. И это невыносимо», — заявил местный житель Сотару Усуи.
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После одного из самых разрушительных землетрясений в истории, которое произошло в Японии в марте 2011 года, в стране возводят на побережье вместо 4-метровых...
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