После одного из самых разрушительных землетрясений в истории, которое произошло в Японии в марте 2011 года, в стране возводят на побережье вместо 4-метровых волнорезов стены высотой 12,5 м, которые смогли бы сдержать напор воды. Люди поначалу хорошо восприняли эту инициативу, а спустя годы стали ощущать себя будто в тюрьме, пишет Reuters .

Дома стоят на побережье. Фото: Reuters

Землетрясение 11 марта 2011 года и цунами, достигавшие в некоторых районах 30 метров, привели к гибели почти 18 000 человек в Японии, тогда же была повреждена АЭС «Фукусима». После этого власти решили заменить на побережье 4-метровые волнорезы на 12,5-метровые бетонные стены.

Строительство стены в Ивате, 2 марта 2018 года. Фото: Reuters

Кое-где в стенах сделаны отверстия, чтобы можно было видеть, что происходит на море. Фото: Reuters

Расчет на то, что стены смогут сдержать напор воды при новых катаклизмах, которые, как считают специалисты, неизбежны в этом сейсмически активном регионе. Это даст местным жителям больше времени на эвакуацию. На сегодняшний день построено около 400 километров ограждений, потрачено около 13 млрд долларов. Но это еще не все, возведена только пятая часть заграждения.

Строительные леса. Фото: Reuters

Автобус едет мимо стены в деревне Ямада. Япония, 2 марта 2018 года. Фото: Reuters

«Мы как будто в тюрьме, хотя мы ничего не сделали плохого», — говорит 52-летний рыбак Ацуси Фудзита. Он, как и многие, работал в день трагедии на берегу. Волна унесла жизни двух тысяч его земляков.

Ацуси Фудзита. Фото: Reuters

Устричная ферма на побережье. Фото: Reuters

Многие жители изначально приветствовали идею возведения высоких стен, но со временем стали более критичными. Некоторые говорят, что деньги, потраченные на стены, могли бы пойти на возведение жилья.

Люди также волнуются, что сооружения навредят туризму в регионе. Однако есть и те, кто благодаря стенам смог вернуться в родные края и чувствует себя в безопасности.

«Чудо-дерево» символизирует надежду и восстановление, после того как эта сосна пережила землетрясение и цунами. Фото: Reuters

Кто-то не может пережить, что на пути к морю — стена.

«Мы жили рядом с морем из поколения в поколение. Теперь стена разделяет нас. И это невыносимо», — заявил местный житель Сотару Усуи.

Фото: Reuters

Волны разбиваются о волнорезы. Фото: Reuters