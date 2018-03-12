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ЦРУ впервые возглавила женщина. Она руководила "секретной тюрьмой", где пытали заключенных
13.03.2018 20:17 — Новости Мира | Tut.by
На пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) назначена Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей американскую разведку. Хаспел в начале 2000-х годов руководила «секретной тюрьмой» ЦРУ в Таиланде, где содержали подозреваемых в терроризме и подвергали их пыткам.
«Кошачий глаз»
В начале 2000-х годов Джина Хаспел руководила секретной тюрьмой для подозреваемых в терроризме, созданной ЦРУ на территории Таиланда. В таиландской тюрьме, известной как «Кошачий глаз», как и в других подобных учреждениях, применялись «расширенные техники проведения допроса» — проще говоря, пытки. Заключенных били, лишали сна и имитировали утопление. Среди заключенных «Кошачьего глаза» был Абу Зубейда, занимавший, как считалось, высокий пост в руководстве террористической организации «Аль-Каеда».
Зубейда стал первым известным заключенным «секретных тюрем», к которому американские власти разрешили применить «особые методы допроса». Его перевозили из одной тюрьмы ЦРУ в другую и подвергали столь жестоким пыткам, что он лишился одного глаза. Пытали его, в том числе, и в тюрьме «Кошачий глаз», которой руководила в то время Хаспел. Присутствовала ли она лично на таких допросах —
Уничтожение видеозаписей
Допросы и пытки заключенных «Кошачьего глаза» записывали на видео. Всего было сделано более 92 таких записей. В 2005 году замдиректора ЦРУ Хосе Родригес распорядился уничтожить съемки допросов.
Проект распоряжения об уничтожении видеозаписей, как
Применение «особых методов допроса» к заключенным формально не нарушало законы, так как его одобрили власти США, но уничтожение видеосвидетельств стало поводом для уголовного расследования. В 2010 году дело было закрыто без предъявления обвинений.
Возврат «секретных тюрем»
Несмотря на упоминание в деле об уничтожении записей и связанные с ним разбирательства, Хаспел продолжала занимать руководящие должности в ЦРУ. В частности, в феврале-мае 2013 года она была исполняющим обязанности главы Национальной секретной службы — структуры внутри ЦРУ, пользующейся большой самостоятельностью. Однако получить постоянное назначение на эту должность Хаспел тогда не смогла, в том числе, как считалось, из-за причастности к пыткам в «секретных тюрьмах» и уничтожению документов.
О связи Хаспел с программой «расширенных техник проведения допроса» вновь вспомнили в феврале 2017 года, когда Дональд Трамп объявил, что выдвигает ее на пост заместителя директора ЦРУ.
Незадолго до этого в распоряжение американских СМИ попал проект документа, в котором говорилось, что администрация президента собирается рассмотреть возможность возрождения «секретных тюрем» за пределами США. ЦРУ официально закрыло их в 2009 году. Выбор Хаспел тогда
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Применение "особых методов допроса" к заключенным формально не нарушало законы, так как его одобрили власти США, но уничтожение видеосвидетельств стало поводом...
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