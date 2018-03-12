На пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) назначена Джина Хаспел. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей американскую разведку. Хаспел в начале 2000-х годов руководила «секретной тюрьмой» ЦРУ в Таиланде, где содержали подозреваемых в терроризме и подвергали их пыткам.

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О назначении Джины Хаспел 13 марта объявил президент США Дональд Трамп. Она сменит во главе американской разведки Майка Помпео, назначенного госсекретарем США вместо Рекса Тиллерсона . С февраля 2017 года Хаспел занимала должность замглавы ЦРУ. Против ее назначения тогда выступила группа сенаторов, входящих в комитет по разведке. Они, в частности, указывали на то, что Хаспел причастна к уничтожению документов о пытках в «секретных тюрьмах».

«Кошачий глаз»

В начале 2000-х годов Джина Хаспел руководила секретной тюрьмой для подозреваемых в терроризме, созданной ЦРУ на территории Таиланда. В таиландской тюрьме, известной как «Кошачий глаз», как и в других подобных учреждениях, применялись «расширенные техники проведения допроса» — проще говоря, пытки. Заключенных били, лишали сна и имитировали утопление. Среди заключенных «Кошачьего глаза» был Абу Зубейда, занимавший, как считалось, высокий пост в руководстве террористической организации «Аль-Каеда».

Зубейда стал первым известным заключенным «секретных тюрем», к которому американские власти разрешили применить «особые методы допроса». Его перевозили из одной тюрьмы ЦРУ в другую и подвергали столь жестоким пыткам, что он лишился одного глаза. Пытали его, в том числе, и в тюрьме «Кошачий глаз», которой руководила в то время Хаспел. Присутствовала ли она лично на таких допросах — неизвестно.

Уничтожение видеозаписей

Допросы и пытки заключенных «Кошачьего глаза» записывали на видео. Всего было сделано более 92 таких записей. В 2005 году замдиректора ЦРУ Хосе Родригес распорядился уничтожить съемки допросов.

Проект распоряжения об уничтожении видеозаписей, как сообщали источники СМИ, был подготовлен Хаспел, которая с 2003 года возглавила аппарат Родригеса. Коллеги Хаспел по ЦРУ, когда обсуждалось ее назначение на пост замглавы разведслужбы, настаивали на том, что, готовя приказ об уничтожении записей, она лишь выполняла распоряжение своего непосредственного начальства и была уверена, что не нарушает закон. Тот факт, что она руководила «Кошачьим глазом», когда проходили съемки допросов, значения не имеет, подчеркивали ее коллеги.

Применение «особых методов допроса» к заключенным формально не нарушало законы, так как его одобрили власти США, но уничтожение видеосвидетельств стало поводом для уголовного расследования. В 2010 году дело было закрыто без предъявления обвинений.

Возврат «секретных тюрем»

Несмотря на упоминание в деле об уничтожении записей и связанные с ним разбирательства, Хаспел продолжала занимать руководящие должности в ЦРУ. В частности, в феврале-мае 2013 года она была исполняющим обязанности главы Национальной секретной службы — структуры внутри ЦРУ, пользующейся большой самостоятельностью. Однако получить постоянное назначение на эту должность Хаспел тогда не смогла, в том числе, как считалось, из-за причастности к пыткам в «секретных тюрьмах» и уничтожению документов.

О связи Хаспел с программой «расширенных техник проведения допроса» вновь вспомнили в феврале 2017 года, когда Дональд Трамп объявил, что выдвигает ее на пост заместителя директора ЦРУ.

Незадолго до этого в распоряжение американских СМИ попал проект документа, в котором говорилось, что администрация президента собирается рассмотреть возможность возрождения «секретных тюрем» за пределами США. ЦРУ официально закрыло их в 2009 году. Выбор Хаспел тогда был воспринят как сигнал того, что Трамп планирует снова открыть тюрьмы. Официальные представители ЦРУ, комментируя назначение Хаспел, говорили, что речь идет лишь «о выборе наиболее подходящего человека для этой работы».