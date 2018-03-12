Трамп об отравлении Скрипаля: Мне кажется, что это была Россия

Президент США Дональд Трамп считает весьма вероятной причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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Трамп планирует обсудить с премьер-министром Британии Терезой Мэй инцидент с применением нервно-паралитического вещества и примет как факт выводы Лондона о том, кто несет ответственность за нападение в Солсбери.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что разговор с Мэй необходим ему, чтобы разобраться в ситуации. «Как только мы получим прямые факты, и если мы согласимся с ними, мы осудим Россию или кого бы то ни было, кто за этим стоит», — пообещал президент США.

«Мне кажется, выходит так, что это была Россия, исходя из всех доказательств, о которых мы знаем», — добавил он.

Последнее заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, отправленного в отставку во вторник, также содержало обвинения в адрес Москвы.

«Такому нападению, попытке убийства частного лица на земле суверенного государства, не может быть оправдания. И мы возмущены тем, что Россия предположительно вновь совершает такие действия. Начиная с Украины и Сирии, а теперь и в Великобритании, Россия продолжает оставаться безответственной силой нестабильности в мире, открыто пренебрегая суверенитетом других стран и жизнью своих граждан», — заявил Тиллерсон .

В ожидании ответа России на ультиматум, выдвинутый британского премьер-министром, политики в Москве, европейских столицах и в Вашингтоне высказывают свое отношение к расследованию и к обвинениям в адрес России.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу был во вторник вызван на Смоленскую площадь, где МИД России выразил ему решительный протест в связи с обвинениями в адрес России.

Посол в ответ подтвердил позицию Лондона и в разговоре с замминистра иностранных дел России Владимиром Титовым и напомнил, что от Москвы до конца дня ждут объяснений, как могло случиться так, что разработанное в России отравляющее вещество было применено в Солсбери.

«Заявлено, что действия британских властей носят откровенно провокационный характер. Российская Федерация не причастна к инциденту в Солсбери 4 марта этого года», — заявил по итогам встречи с британским послом российский МИД.

«Любые угрозы принятия „санкционных“ мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона», — сказано в его заявлении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил об отказе Москвы давать какие-либо объяснения, если российскую сторону не посвятят в детали расследования отравления Скрипаля.

Британия обязана предоставить России образец нервно-паралитического вещества, воздействию которого подверглись Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявил во вторник Лавров. По данным, представленным в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) инцидент в Солсбери — это первый случай применения нервно-паралитического вещества в Европе с момента окончания Второй мировой войны.

«Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем», — сказал он. «Россия не виновна, Россия готова сотрудничать в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу», — пояснил министр.

Эксперты считают, что по статье IX (2) и (3) Конвенции о запрещении химического оружия от 13 января 1993 года Великобритания не обязана предоставлять образец вещества России. При подозрении на нарушение условий конвенции, в неясных или вызывающих сомнения случаях страны-подписанты имеют право вести двусторонний диалог, но это право, а не обязанность, пояснила Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы Threefold Legal Advisors LLC Мария Исаева.

Госдума, возможно, подготовит собственное заявление на этот счет. Спикер Вячеслав Володин назвал действия властей Великобритании «спланированной акцией».

«Совершенно очевидно, что случившееся, причем это не первый случай, он был и с Березовским, и с Литвиненко, сейчас Скрипаль. Это все на территории Великобритании. При этом мы точно знаем, что Березовский хотел вернуться, Литвиненко обсуждал этот вопрос также. Но ни Березовский не доехал назад в Россию, ни Литвиненко… Это все звенья одной цепи», — сказал журналистам Володин.

Как ожидается, премьер-министр Мэй в среду днем огласит в парламенте Великобритании список мер в ответ на нападение с использованием боевого отравляющего вещества на территории Британии.

Володин сказал, что если санкции коснутся работы российского телеканала RT в Британии, то Москва предпримет зеркальные меры в отношении британских СМИ.

К европейской солидарности в ответе на атаку с применением боевого химического вещества призвал первый заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

«Недопустимо, чтобы нервно-паралитический газ использовался у нас, в наших обществах. Нужно, чтобы мы все ответили на этот вызов, а не оставили это премьер-министру Мэй и британскому правительству», — цитирует Тиммерманса российское агентство Интерфакс.

Он подчеркнул, что этот вопрос входит в коллективную европейскую ответственность.