Большая текучесть кадров в Белом доме. Кто и почему покинул команду Трампа

13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Это не первая громкая отставка в Белом доме, и как показывает практика — далеко не последняя: буквально спустя пару часов стало известно, что одного из ближайших помощников Трампа выставили из Белого дома, даже не дав собрать вещи. Кто ушел сам, а кого Трамп уволил — в материале TUT.BY.

Рекс Тиллерсон

Должность: госсекретарь США Период работы: 1 февраля 2017 года по 13 марта 2018 года Причина увольнения: «разногласия из-за разницы в образе мышления»

Рекс Тиллерсон. Фото: Reuters

66-летний Рекс Тиллерсон до своего назначения на пост госсекретаря США был председателем совета директоров и главным управляющим нефтяной компании ExxonMobil. В эту компанию он пришел сразу после института и прошел всю карьерную лестницу: от простого инженера до руководителя корпорации. Был известен активной работой с российской компанией «Роснефть» и даже награжден российским орденом Дружбы. Но это никак не повлияло на его решения на посту госсекретаря — Тиллерсон четко придерживался внешнеполитической линии США: «санкциям — быть» , Москва «вмешивалась в выборы американского президента» , а отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля «явно, исходит из России» и «повлечет за собой ответ».

По словам Дональда Трампа , причиной отставки стало то, что у него с Рексом Тиллерсоном были разногласия из-за разницы в образе мышления. Он заявил, что примером подобных разногласий служит иранская сделка. «Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково», — подчеркнул Трамп.

Джон Макэнти

Должность: личный помощник президента США Период работы: 20 января 2017 года по 13 марта 2018 года Причина увольнения: «по соображениям безопасности»

Джон Макэнти. Фото: Reuters

27-летний Джон Макэнти с самого начала предвыборной кампании работал телохранителем Дональда Трампа, затем стал его личным помощником.

13 марта стало известно, что он был уволен по соображениям безопасности. По сведениям The Wall Street Journal , Макэнти в понедельник вывели из Белого дома охранники. Ему не разрешили собрать личные вещи и не дали надеть куртку. Министерство внутренней безопасности США полагает, что Макэнти может быть причастен к финансовым махинациям, сообщил телеканал CNN . По сведениям его источников, эти подозрения не имеют отношения к Трампу. В связи с расследованием Макэнти лишили доступа в Белый дом.

Белый дом пока официально не прокомментировал отставку помощника президента.

Хоуп Хикс

Должность: директор по коммуникациям Белого дома Период работы: 20 января 2017 года по 1 марта 2018 года Причина увольнения: «почувствовала, что добилась в Белом доме всего, чего хотела»

Хоуп Хикс. Фото: Reuters

29-летняя модель Хоуп Хикс во время предвыборной кампании Дональда Трампа была главой его пресс-службы. В ее обязанности входило не только общение со СМИ, но и ведение от имени Трампа страниц в социальных сетях (что не так уж и легко, учитывая стремление Трампа делиться в Twitter каждым моментом своей жизни), а также сопровождение Трампа в его многочисленных рабочих поездках. После избрания Трампа специально под кандидатуру Хикс в Белом доме была создана новая должность — директор Белого дома по стратегическим коммуникациям. Однако после того, как свой пост директор по коммуникациям (не путать с должностью «директор по стратегическим коммуникациям» — прим. TUT.BY) покинул Энтони Скарамуччи — о нем ниже, Хикс назначили исполняющей его обязанности — то есть поставили во главе пресс-службы Белого дома.

Эту должность она занимала почти восемь месяцев. Но 27 февраля 2018 года Хоуп Хикс девять часов давала показания на закрытом заседании Комитета сената США по разведке в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы: ее рассматривают как ключевого свидетеля в расследовании о возможных связях Трампа с Россией. Уже через день она заявила о своей отставке . Официально Хикс ушла по собственному желанию — коллегам Хоуп Хикс сказала, что почувствовала, что добилась в Белом доме всего, чего хотела. Однако согласно «многочисленным источникам» в американских СМИ, ее заявление было связано с событиями, случившимся в предыдущие два дня.

«Мне будет не хватать ее рядом, но когда она сказала мне, что рассматривает новые возможности, я все понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе», — заявил Трамп.

Стив Бэннон

Должность: главный стратег, старший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Период работы: 20 января 2017 по 18 августа 2017 года Причина увольнения: «сливал ложную информацию журналистам»

Стив Бэннон. Фото: Reuters

64-летний профессиональный военный, успешный инвестиционный банкир, руководитель ультраправого портала Breitbart.com Стив Бэннон стал руководителем избирательной кампании Дональда Трампа взамен Пола Манафорта . После успеха на выборах Трамп решил оставить ультраправого республиканца Бэннона в своей команде и назначил его своим старшим советником по политическим и стратегическим вопросам.

На этом посту Бэннон продержался чуть менее 8 месяцев. Официально стороны расстались полюбовно , но американские СМИ писали о том, что Трамп подозревает Бэннона в причастности к многочисленным утечкам из Белого дома. После выхода книги журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», построенной на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, Дональд Трамп перестал в этом сомневаться.

«Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему президентству. Когда он был уволен, он не только лишился работы, но и потерял рассудок. […]. Стив утверждает, что он воюет со СМИ, именуемыми им же оппозиционной партией, но в Белом доме он занимался тем, что сливал ложную информацию журналистам, чтобы показать себя более значимой фигурой, чем он был. Это единственное, что у него получается хорошо», — заявил Трамп.

Энтони Скарамуччи

Должность: Директор по коммуникациям Белого дома Период работы: 21 июля 2017 года по 31 июля 2017 года Причина увольнения: «оскорблял коллег»

Энтони Скарамуччи. Фото: Reuters

54-летний финансист Энтони Скарамуччи из Нью-Йорка работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Во время предвыборной кампании Трампа занимался тем, что привлекал средства от спонсоров.

После победы на выборах Трамп предложил Скарамуччи пост советника президента США по связям с бизнесом. Затем его назначили старшим вице-президентом и главным стратегическим директором Экспортно-импортного банка США. А в июле 2017 года Трампу пришла мысль назначить его главой свой пресс-службы — последующие 10 дней показали, что американский президент принял поспешное решение.

Скарамуччи сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух своих коллег. Он назвал своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса «гребанным шизофреником» (в оригинале цитата звучала жестче — прим. TUT.BY), досталось и Стиву Бэннону, который на тот момент являлся помощником Трампа. Репортер опубликовал высказывания Скарамуччи.

Трампу пришлось уволить Скарамуччи по требованию уже нового главы администрации президента Джона Келли.

Шон Спайсер

Должность: Пресс-секретарь Белого дома Период работы: 20 января 2017 года по 21 июля 2017 года Причина увольнения: «не захотел, чтобы «на кухне было слишком много поваров»

Шон Спайсер. Фото: Reuters

До своего назначения в Белый дом 46-летний Шон Спайсер занимал пост директора по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии США, совмещая это с функциями главного специалиста по вопросам стратегии.

С самого начала работы в администрации Трампа у Шона Спайсера начались конфликты с журналистами. На своем первом брифинге он отчитал репортеров за неверное на его взгляд освещение церемонии инаугурации. Он также запомнился спорными высказываниями , пикировками с прессой и постоянно оказывался в центре нападок со стороны журналистов.

Но по его словам, не это послужило причиной его добровольной оставки — узнав о назначении Энтони Скарамуччи на пост главы пресс-службы Белого дома, он назвал это решение Трампа «большой ошибкой» . При этом он заявил , что ушел для того, чтобы в пресс-службе Белого дома «не было слишком много поваров на одной кухне».

Райнс Прибус

Должность: Глава администрации Белого дома Период работы: 20 января 2017 года по 27 июля 2017 года Причина увольнения: «самостоятельное решение об отставке после консультации с Трампом»

Райнс Прибус. Фото: Reuters

45-летний Райнс Прибус был главой национального комитета Республиканской партии США. В ходе предвыборной кампании он действовал как связующее звено между штабом Трампа и руководством Республиканской партии.

Стал жертвой заявления Энтони Скарамуччи, который мало того что назвал его «гребанным шизофреником», но и обвинил Прибуса в том, что на нем лежит ответственность за утечки новостей из Белого дома. После этого заявления Прибус подал в отставку добровольно — «после консультаций с Дональдом Трампом».

Прибус вошел в историю США как глава аппарата Белого дома с самым коротким сроком службы в этой должности.

Джеймс Коми

Должность: Директор ФБР Период работы: 4 сентября 2013 года — 9 мая 2017 года Причина увольнения: «плохо выполнял свою работу»

Джеймс Коми. Фото: Reuters

Пиком карьеры 57-летнего юриста Джеймса Коми, который был федеральным прокурором, затем — заместителем генерального прокурора США, независимым экспертом, старшим вице‑президентом корпорации Lockheed Martin и членом совета директоров банка HSBC стала должность директора Федерального бюро расследований США. Пока пост президента США не занял Дональд Трамп.

Несколько месяцев Трамп, который был уверен что Коми и его первый заместитель Эндрю Маккейб сначала противились его избранию, а потом саботировали его инициативы, не делал резких движений. Но в мае прошлого года президент США уведомил директора ФБР, что получил от министра и от первого заместителя министра юстиции США отдельные обращения с одинаковой рекомендацией — отправить Коми в отставку, поскольку он «не смог эффективно руководить ФБР» .

Позже на вопрос о причинах отставки Коми Трамп ответил : «Потому что он плохо выполнял свою работу. Очень просто. Он плохо выполнял свою работу». Сам Коми причиной своего увольнения назвал расследование о связях с Россией Дональда Трампа и его окружения.

Майкл Флинн

Должность: Советник по национальной безопасности Период работы: 20 января 2017 года по 13 февраля 2017 года Причина увольнения: «связи с Россией»

Майкл Флинн. Фото: Reuters

60-летний Майл Флинн, генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший директор Разведывательного управления Министерства обороны и бывший демократ присоединился к Дональду Трампу во время предвыборной кампании — и с тех пор наверняка не раз об этом пожалел.

После победы на выборах Дональд Трамп назначил его советником по национальной безопасности. На этой должности Флинн продержался меньше месяца — в отставку с этого поста он ушел 13 февраля после публикаций в СМИ о том, что, не имея соответствующих полномочий, обсуждал по телефону санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком и скрыл это от вице-президента Майка Пенса. Сам Флинн уверял, что это — совпадение и тему санкционной политики США он не затрагивал.

В рамках специального расследования, проводимого Робертом Мюллером в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, ему были предъявлены обвинения. 1 декабря 2017 года Майкл Флинн в суде признал себя виновным в том, что он дал ложные показания насчет содержания его телефонного разговора с экс-послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Салли Йейтс

Должность: Генеральный прокурор и исполняющая обязанности министра юстиции США Период работы: 20 января 2017 года по 30 января 2017 года Причина увольнения: «слабая позиция в вопросах миграции»

Салли Йейтс. Фото: Reuters

58-летняя юрист Салли Йейтс «досталась» в наследство Трампу от администрации Барака Обамы, но не продержалась и 10 дней.

Одним из первых решений Дональда Трампа на посту президента США стал «антимиграционный» указ — на территорию Соединенных Штатов запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и был приостановлен прием сирийских беженцев.

Йейтс заявила , что отказывается поддерживать указ Трампа об ограничении иммиграции. Реакция последовала незамедлительно: Йейтс была отправлена в отставку.

«Госпожа Йейтс является назначенцем администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции», — отмечалось в заявлении Белого дома.

Это далеко не полный список тех, кто ушел сам или потерял свой пост по распоряжению Трампа — за год с небольшим Трамп сменил нескольких членов своего кабинета — например глава Минсоцздрава США Том Прайс уволился на фоне политического скандала. Всего пару месяцев продержался на своем посту директор по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке — опять же из-за подозрений в связях с Россией. Решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату повлекло за собой отставку временного поверенного в делах США в Китае Дэвида Рэнка. Решение о введении пошлины на импорт стали и алюминия стало катализатором для отставки экономического советника президента США Гэри Кона.

Впору делать ставки — кто продержится с Дональдом Трампом до конца его срока?