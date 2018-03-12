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Большая текучесть кадров в Белом доме. Кто и почему покинул команду Трампа
13.03.2018 21:44 — Новости Мира | Tut.by
13 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон
Рекс Тиллерсон
66-летний Рекс Тиллерсон до своего назначения на пост госсекретаря США был председателем совета директоров и главным управляющим нефтяной компании ExxonMobil. В эту компанию он пришел сразу после института и прошел всю карьерную лестницу: от простого инженера до руководителя корпорации. Был известен активной работой с российской компанией «Роснефть» и даже награжден российским орденом Дружбы. Но это никак не повлияло на его решения на посту госсекретаря — Тиллерсон четко придерживался внешнеполитической линии США:
По
Джон Макэнти
27-летний Джон Макэнти с самого начала предвыборной кампании работал телохранителем Дональда Трампа, затем стал его личным помощником.
13 марта стало известно, что он был уволен по соображениям безопасности. По сведениям
Белый дом пока официально не прокомментировал отставку помощника президента.
Хоуп Хикс
29-летняя модель Хоуп Хикс во время предвыборной кампании Дональда Трампа была главой его пресс-службы. В ее обязанности входило не только общение со СМИ, но и ведение от имени Трампа страниц в социальных сетях (что не так уж и легко, учитывая стремление Трампа делиться в Twitter каждым моментом своей жизни), а также сопровождение Трампа в его многочисленных рабочих поездках. После избрания Трампа специально под кандидатуру Хикс в Белом доме была создана новая должность — директор Белого дома по стратегическим коммуникациям. Однако после того, как свой пост директор по коммуникациям (не путать с должностью «директор по стратегическим коммуникациям» — прим. TUT.BY) покинул Энтони Скарамуччи — о нем ниже, Хикс
Эту должность она занимала почти восемь месяцев. Но 27 февраля 2018 года Хоуп Хикс девять часов давала показания на закрытом заседании Комитета сената США по разведке в рамках расследования дела о возможном российском вмешательстве в американские выборы: ее рассматривают как ключевого свидетеля в расследовании о возможных связях Трампа с Россией. Уже через день она
«Мне будет не хватать ее рядом, но когда она сказала мне, что рассматривает новые возможности, я все понял. Я уверен, что мы еще поработаем вместе», — заявил Трамп.
Стив Бэннон
64-летний профессиональный военный, успешный инвестиционный банкир, руководитель ультраправого портала Breitbart.com Стив Бэннон стал руководителем избирательной кампании Дональда Трампа взамен
На этом посту Бэннон продержался чуть менее 8 месяцев. Официально стороны расстались
«Стив Бэннон не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к моему президентству. Когда он был уволен, он не только лишился работы, но и потерял рассудок. […]. Стив утверждает, что он воюет со СМИ, именуемыми им же оппозиционной партией, но в Белом доме он занимался тем, что сливал ложную информацию журналистам, чтобы показать себя более значимой фигурой, чем он был. Это единственное, что у него получается хорошо», —
Энтони Скарамуччи
54-летний финансист Энтони Скарамуччи из Нью-Йорка работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Во время предвыборной кампании Трампа занимался тем, что привлекал средства от спонсоров.
После победы на выборах Трамп предложил Скарамуччи пост советника президента США по связям с бизнесом. Затем его назначили старшим вице-президентом и главным стратегическим директором Экспортно-импортного банка США. А в июле 2017 года Трампу пришла мысль назначить его главой свой пресс-службы — последующие 10 дней показали, что американский президент принял поспешное решение.
Скарамуччи сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух своих коллег. Он назвал своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса «гребанным шизофреником» (в оригинале цитата звучала жестче — прим. TUT.BY), досталось и Стиву Бэннону, который на тот момент являлся помощником Трампа. Репортер
Трампу
Шон Спайсер
До своего назначения в Белый дом 46-летний Шон Спайсер занимал пост директора по связям с общественностью в Национальном комитете Республиканской партии США, совмещая это с функциями главного специалиста по вопросам стратегии.
С самого начала работы в администрации Трампа у Шона Спайсера начались конфликты с журналистами. На своем первом брифинге он отчитал репортеров за неверное на его взгляд освещение церемонии инаугурации. Он также запомнился
Но по его словам, не это послужило причиной его добровольной оставки — узнав о назначении Энтони Скарамуччи на пост главы пресс-службы Белого дома, он назвал это решение Трампа
Райнс Прибус
45-летний Райнс Прибус был главой национального комитета Республиканской партии США. В ходе предвыборной кампании он действовал как связующее звено между штабом Трампа и руководством Республиканской партии.
Стал жертвой заявления Энтони Скарамуччи, который мало того что назвал его «гребанным шизофреником», но и обвинил Прибуса в том, что на нем лежит ответственность за утечки новостей из Белого дома. После этого заявления Прибус подал
Прибус вошел в историю США как глава аппарата Белого дома с самым коротким сроком службы в этой должности.
Джеймс Коми
Пиком карьеры 57-летнего юриста Джеймса Коми, который был федеральным прокурором, затем — заместителем генерального прокурора США, независимым экспертом, старшим вице‑президентом корпорации Lockheed Martin и членом совета директоров банка HSBC стала должность директора Федерального бюро расследований США. Пока пост президента США не занял Дональд Трамп.
Несколько месяцев Трамп, который был уверен что Коми и его первый заместитель Эндрю Маккейб сначала противились его избранию, а потом саботировали его инициативы, не делал резких движений. Но в мае прошлого года президент США уведомил директора ФБР, что получил от министра и от первого заместителя министра юстиции США отдельные обращения с одинаковой рекомендацией — отправить Коми в отставку, поскольку он
Позже на вопрос о причинах отставки Коми Трамп
Майкл Флинн
60-летний Майл Флинн, генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший директор Разведывательного управления Министерства обороны и бывший демократ присоединился к Дональду Трампу во время предвыборной кампании — и с тех пор наверняка не раз об этом пожалел.
После победы на выборах Дональд Трамп назначил его советником по национальной безопасности. На этой должности Флинн продержался меньше месяца — в отставку с этого поста
В рамках специального расследования, проводимого Робертом Мюллером в отношении возможного вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, ему были предъявлены обвинения. 1 декабря 2017 года Майкл Флинн в суде
Салли Йейтс
58-летняя юрист Салли Йейтс «досталась» в наследство Трампу от администрации Барака Обамы, но не продержалась и 10 дней.
Одним из первых решений Дональда Трампа на посту президента США стал «антимиграционный» указ — на территорию Соединенных Штатов запрещается въезд обладателям грин-карт — гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и был приостановлен прием сирийских беженцев.
Йейтс
«Госпожа Йейтс является назначенцем администрации Обамы, которая занимает слабую позицию по вопросу о границах и очень слабую позицию по вопросу о нелегальной иммиграции», — отмечалось в заявлении Белого дома.
Это далеко не полный список тех, кто ушел сам или потерял свой пост по распоряжению Трампа — за год с небольшим Трамп сменил нескольких членов своего кабинета — например глава Минсоцздрава США Том Прайс уволился на фоне политического скандала. Всего пару месяцев продержался на своем посту директор по связям с общественностью администрации президента США Майк Дубке — опять же из-за подозрений в связях с Россией. Решение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату повлекло за собой отставку временного поверенного в делах США в Китае Дэвида Рэнка. Решение о
Впору делать ставки — кто продержится с Дональдом Трампом до конца его срока?
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Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Это не первая громкая отставка в Белом доме, и далеко не последняя. Кто ушел сам, а...
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