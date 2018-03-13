ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп анонсировал создание Космических сил США

14.03.2018 08:35 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими в Калифорнии, заявил о начале создания Космических сил в структуре ВС США. Он подчеркнул, что космос может быть таким же полем боя, как суша, вода и воздух.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего (Калифорния), призвал к созданию Космических сил как отдельного рода войск. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«В прошлом я не вполне серьезно говорил о том, что нам нужен новый род войск, однако теперь считаю, что это отличная идея. Мы создаем Космические силы. Это грандиозно», — сказал Трамп.

Глава государства добавил, что, по его мнению, космос может оказаться «таким же полем боя, как суша, воздух и море». «У нас есть ВВС, армия, флот, у нас будут Космические силы», — заметил Трамп.

Президент посетовал на недофинансирование вооруженных сил при его предшественниках и пообещал военным «крупнейшие ассигнования за десятилетие». Он отметил, что предложенный им оборонный бюджет должен достигнуть $716 млрд в 2019 году.

Оборонный бюджет, предлагаемый Трампом, является предметом острых дискуссий в конгрессе. В январе стало известно, что глава государства намерен предложить увеличить военные ассигнования в 2018 году на 13% по сравнению с 2017 годом — до $716 млрд. В феврале президент потребовал выделить дополнительно $24 млрд на модернизацию традиционной ядерной триады (подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и баллистические ракеты), а также систем военного управления и связи. Кроме того, согласно новой ядерной доктрине Пентагона, представленной 2 февраля, американские военные планируют развивать сверхмалое и тактическое ядерное оружие.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он подчеркнул, что космос может быть таким же полем боя, как суша, вода и воздух.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Порошенко призвал "Большую семерку" не признавать итоги выборов в Крыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика