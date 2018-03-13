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Трамп анонсировал создание Космических сил США
14.03.2018 08:35 — Новости Мира | Tut.by
Президент Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими в Калифорнии, заявил о начале создания Космических сил в структуре ВС США. Он подчеркнул, что космос может быть таким же полем боя, как суша, вода и воздух.
Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими Корпуса морской пехоты на базе Мирамар в Сан-Диего (Калифорния), призвал к созданию Космических сил как отдельного рода войск. Об этом сообщает телеканал
Оборонный бюджет, предлагаемый Трампом, является предметом острых дискуссий в конгрессе. В январе стало известно, что глава государства намерен предложить увеличить военные ассигнования в 2018 году на 13% по сравнению с 2017 годом — до $716 млрд. В феврале президент потребовал выделить дополнительно $24 млрд на модернизацию традиционной ядерной триады (подводные ракетоносцы, стратегическая авиация и баллистические ракеты), а также систем военного управления и связи. Кроме того, согласно новой ядерной доктрине Пентагона, представленной 2 февраля, американские военные планируют развивать сверхмалое и тактическое ядерное оружие.
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Он подчеркнул, что космос может быть таким же полем боя, как суша, вода и воздух.
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