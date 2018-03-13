Во Львове произошел взрыв возле польского мемориала

Поздно вечером 13 марта возле польского Мемориала орлят во Львове произошел взрыв. На месте работают саперы, сообщили в городском совете.

Фото: city-adm.lviv.ua

Как рассказал директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, взрыв произошел примерно в 15 метрах от хозяйственных построек.

«Выглядит так, что на траву из-за стены бросили неизвестный предмет. От взрыва образовалась яма диаметром 30 сантиметров».

Никто из людей не пострадал, надгробия целы. Проводится проверка.

Мемориал орлят находится на старейшем кладбище Львова и посвящен полякам, павшим в боях против подразделений Западно-Украинской народной республики во время Польско-украинской войны 1918−1919 годов.

В 1950-е мемориал был разрушен советскими властями. Лишь в 2005 его открыли снова, в церемонии принимал участие тогдашний украинский президент Виктор Ющенко и его польский коллега Александр Квасьневский.