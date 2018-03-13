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Во Львове произошел взрыв возле польского мемориала
14.03.2018 12:05 — Новости Мира | Tut.by
Поздно вечером 13 марта возле польского Мемориала орлят во Львове произошел взрыв. На месте работают саперы,
Как рассказал директор музея «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, взрыв произошел примерно в 15 метрах от хозяйственных построек.
«Выглядит так, что на траву из-за стены бросили неизвестный предмет. От взрыва образовалась яма диаметром 30 сантиметров».
Никто из людей не пострадал, надгробия целы. Проводится проверка.
Мемориал орлят находится на старейшем кладбище Львова и посвящен полякам, павшим в боях против подразделений Западно-Украинской народной республики во время Польско-украинской войны 1918−1919 годов.
В 1950-е мемориал был разрушен советскими властями. Лишь в 2005 его открыли снова, в церемонии принимал участие тогдашний украинский президент Виктор Ющенко и его польский коллега Александр Квасьневский.
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Никто из людей не пострадал, надгробия целы. Проводится проверка.
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