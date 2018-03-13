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Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером Германии

14.03.2018 12:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Бундестаг ФРГ вновь избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Она возглавит правительство Германии четвертый срок подряд.

Ангела Меркель. Фото: Reuters

Ангела Меркель избрана в среду, 14 марта, парламентом Германии на пост федерального канцлера ФРГ на четвертый срок подряд. Кандидатуру председателя Христианско-демократического союза (ХДС) поддержали 364 депутата бундестага. «Против» проголосовали 315 парламентариев, еще 9 человек воздержались.

В этот же день Меркель получит из рук федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера грамоту о назначении на пост канцлера. Затем главу нового правительства приведут к присяге перед депутатами бундестага и членами бундесрата. Вслед за этим грамоты о назначении от президента получат члены кабинета министров, которые потом также принесут присягу. Во второй половине дня в среду состоится первое заседание правительства.

На этом самый длинный в истории ФРГ процесс формирования нового правительства, длившийся 171 день, завершится. В кабинет министров вошли представители Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Выборы в бундестаг ФРГ состоялись 24 сентября 2017 года. По их итогам блок ХДС/ХСС получил 33% голосов, СДПГ — 20,5%, Левая партия — 9,2%, «Союз-90/Зеленые» — 8,9%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 10,7%, «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 12,6%.

Так как ни одна из прошедших в бундестаг партий не набрала правительственного большинства, победители выборов — консерваторы из ХДС/ХСС — вынуждены были начать консультации о формировании коалиции с другими партиями. Первая попытка договориться с либералами из СвДП и «зелеными» завершилась провалом в конце 2017 года.

И только 12 марта 2018 года после напряженных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ было подписано коалиционное соглашение и сформировано новое правительство ФРГ.

 
 
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Бундестаг ФРГ вновь избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Она возглавит правительство Германии четвертый срок подряд.

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