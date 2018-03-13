Умер великий Стивен Хокинг

О смерти всемирно известного британского физика Стивен Хокинга сообщают мировые СМИ, ссылаясь на родственников ученого.

Хокинг – один из основоположников квантовой космологии, автор теории применения термодинамики к описанию черных дыр. Он высказал гипотезу, что черные дыры испаряются, теряя энергию и испуская элементарные частицы по своему горизонту событий. Явление назвали излучением Хокинга.

Ученый написал более 150 книг, одной из которых стала «Краткая история времени», которая расходилась миллионными тиражами.

В 22 года Хокингу врачи диагностировали боковой амиотрофический склероз. Высказывались предположения, что жить ученому осталось не более 2-3 лет, однако прожил он намного больше.

В 43 года Стивен перенес тяжелое воспаление легких, после удаления одной трахеи потерял способность говорить и пользовался синтезатором речи.

Хоинг умер в 76 лет в своем доме в Кембриндже.