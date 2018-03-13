МИД РФ: Лондон передал список высылаемых дипломатов. Ответные меры не заставят себя ждать

Лондон передал Москве список 23 высылаемых российских дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» .



Фото: МИД России

«Сегодня список передали российской стороне, он у нас есть. Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Эти люди должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании», — отметила Захарова.

Она уточнила, что список был получен по дипломатическим каналам.

«Адекватный ответ»

Москва адекватно ответит на действия Лондона в отношении России, соответствующие меры уже прорабатываются.

«Будут (приняты) абсолютно соответствующие ситуации меры, ответ на них сейчас прорабатывается, — заявила дипломат. — Наши ответные меры будут опубликованы и переданы британской стороне».

Ранее сегодня российский МИД опубликовал официальное заявление, в котором говорится, что ответные меры на решение Мэй «не заставят себя ждать».

Ведомство назвало высылку дипломатов и обвинения о причастности России к отравлению Скрипаля «беспрецедентно грубой провокацией, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога между странами».

«Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов», — говорится в официальном заявлении МИД России.

Выдача россиян

Захарова также сообщила, что Россия ожидает от Великобритании выдачи более 40 россиян, которых на родине подозревают в совершении преступлений.

«Большей прачечной чем Лондон по отмыванию разных денег вообще придумать сложно, это раз, причем это историческая особенность. Второй момент, вы знаете, какого количества именно российских граждан ожидается от Лондона выдача по официальным запросам? Более 40 человек. Среди них не только люди, которые привезли „грязные деньги“, на самом деле это преступники, которые должны сидеть за махинации, за воровство, коррупцию. Среди этих 40 есть серийные убийцы», — сообщила она.

По словам Захаровой, эти люди не только не выдаются РФ на протяжении многих лет, но и получили особый статус и «полное покровительство со стороны Лондона, полный пакет защиты, социалки».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду объявила о комплексе направленных против России мер, связанных с отравлением в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности Мэй анонсировала экономические меры, среди которых «борьба с опасными преступниками и коррумпированными элитами». По словам Мэй, в Великобритании «нет места ни этим людям, ни их деньгам».