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Нобелевского лауреата госпитализировали в США, его жену нашли мертвой

15.03.2018 01:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Правоохранительные органы в американском штате Иллинойс проводят расследование в связи со смертью супруги лауреата Нобелевской премии по химии, японца Эйити Нэгиси. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

Как отмечается в заявлении, опубликованном управлением окружного шерифа, Эйити Нэгиси и его супруга Сумирэ Нэгиси проживали в американском штате Индиана. В понедельник вечером они были объявлены пропавшими без вести. Во вторник стражи порядка обнаружили 82-летнего Эйити Нэгиси на дороге у свалки рядом с городом Рокфорд в соседнем с Индианой штате Иллинойс.

Позже они нашли неподалеку машину супругов, а также тело Сумирэ Нэгиси, которой было 80 лет.

Как уточнили блюстители закона, на данный момент нет подозрений, что смерть Сумирэ Нэгиси была насильственной. Между тем, власти намерены провести вскрытие ее тела.

Эйити Нэгиси находится в больнице. Он был удостоен Нобелевской премии по химии за 2010 год наряду с американцем Ричардом Хеком и японцем Акирой Судзуки за разработку новых каталитических реакций. Они применяются в промышленном производстве, в том числе для изготовления фармацевтических препаратов, а также в электронной промышленности.

 
 
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В понедельник вечером они были объявлены пропавшими без вести. Во вторник стражи порядка обнаружили 82-летнего Эйити Нэгиси на дороге у свалки рядом с городом...

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