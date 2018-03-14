Постпред России в ООН: источником яда при отравлении в Солсбери могла быть Великобритания

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что источником химического оружия при отравлении в Солсбери могла быть Великобритания. Такое заявление он сделал на заседании Совбеза ООН, созванном британскими представителями.

По словам Небензи, в 1990-е годы западные спецслужбы «вывезли» из России нескольких специалистов по разработке химического оружия, а также некоторую документацию, после чего «продолжили разработки в данном направлении» — в том числе в Великобритании.

«Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием „Новичок“, подтверждены и отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО», — сказал он.

По утверждению российского дипломата, разработки и производство химоружия «в том числе данного типа» велись на базе центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне, где в марте 2018 года был идентифицирован яд, использованный при отравлении Скрипаля.

Небензя подчеркнул, сославшись на неназванного специалиста в области химии, что для идентификации вещества «Новичок» британской стороне было необходимо иметь образец газа и его формулу.

«Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания», — заявил Небензя.

4 марта в английском городе Солбсери был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в России осудили за госизмену и в 2010 году выдали на Запад. Вместе с ним была отравлена его дочь Юлия; они оба находятся в коме. Серьезно пострадал и офицер полиции, первым оказавшийся на месте происшествия.

12 марта Великобритания заявила , что Скрипали были отравлены ядом «Новичок», который был разработан в СССР. Британские власти потребовали от России в течение суток объяснить появления вещества в Солсбери, предположив, что за отравлением бывшего шпиона стоят власти РФ. Россия отказалась отвечать на ультиматум, отвергнув обвинения в причастности к отравлению.

13 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о прекращении контактов с Россией на высшем уровне и высылке 23 российских дипломатов из страны.