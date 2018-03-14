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СМИ узнали о новом погибшем в Сирии российском военном
15.03.2018 00:32 — Новости Мира | Tut.by
В Соль-Илецке Оренбургской области 14 марта прошли похороны 22-летнего Владимира Пономарева, погибшего в Сирии, сообщили местные средства массовой информации
Согласно данным портала РИА «Оренбуржье», которое ссылается на односельчан погибшего, Пономарев в возрасте 18 лет отправился служить в армию, а затем остался в вооруженных силах по контракту. Уточняется, что о гибели молодого человека в Сирии родственникам сообщили 7 марта. По данным портала, на панихиде кроме односельчан, знакомых и близких присутствовали также военнослужащие и представители местной власти.
Издание Orenday добавляет, что на похоронах был также вице-губернатор области. Погибшего провожали в последний путь с почестями — военным эскортом, оркестром и оружейным салютом.
Расследователи из CIT делают вывод, что официальный характер похорон и оперативное возвращение тела на родину позволяют утверждать, что Пономарев действительно был действующим российским военнослужащим. «Как правило, «вагнеровцы» [частная военная компания «Вагнер"] являются ветеранами различных локальных конфликтов, родственники ждут их тел много недель и месяцев, а на их похоронах не присутствуют официальные лица», — указывают расследователи.
Помимо этого CIT, проанализировав фотографии из соцсетей, на которых Пономарев позирует с сослуживцами, утверждает, что он служил в 291-й артиллерийской бригаде, которая базируется в Ингушетии, в станице Троицкая.
Об обстоятельствах гибели уроженца Соль-Илецка данные расходятся. По сообщению портала Soltday, молодой человек подорвался на мине. Согласно версии РИА «Оренбуржье», Пономарев был тяжело ранен во время обстрела при выводе мирных жителей и умер в московском госпитале, еще двое его сослуживцев погибли на месте.
Расследователи CIT предполагают, что Пономарев мог погибнуть в районе Восточной Гуты.
Официальных сообщений со стороны Минобороны об инцидентах с участием российских военнослужащих в начале марта в районе Восточной Гуты не было. Было лишь
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Расследователи из CIT делают вывод, что официальный характер похорон и оперативное возвращение тела на родину позволяют утверждать, что Пономарев действительно...
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